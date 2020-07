O femeie își caută sora din județul Iași care a dispărut după o ceartă cu soțul

O femeie își caută sora care a plecat de acasă de câteva zile, din județul Iași, după ce s-a certat cu soțul. Aceasta nu a mi dat niciun semn. În urma unui mesaj postat pe Facebook, cei care au informații sunt rugați să anunțe Poliția. Un tânăr a scris la comentarii că ar ști ceva important.

"Numele ei e Marinela Raileanu, are 35 de ani. E sora mea, iar in urma unei dispute conjugale a disparut de acasa. Sotul ei a anuntat disparitia dupa 3 zile. Nu stiu daca mai e in viata sau nu. Locuieste in satul Pereni, judetul Iasi. Daca cineva a vazut-o sau are detalii despre disparitia ei, va rog sa luati legatura cu cel mai apropiat post de politie. Multumesc!", este mesajul postat pe Facebook de Corina Bidirliu.