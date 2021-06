O fetiță de 11 ani a devenit mamă în Marea Britanie

Atât proaspăta mamă, cât şi bebeluşul ei sunt sănătoşi şi bine îngrijiţi, fiind ţinuţi sub observaţie de personalul medical. „A venit ca un mare şoc. Acum este susţinută de un expert, primeşte consiliere. Cel mai important este că ea şi copilul sunt bine”, a spus o sursă apropiată familiei, conform Gândul.ro. Familia copilei a declarat că nu şi-a dat seama de sarcină, relatează jurnaliştii de la The Sun. Serviciile sociale din Anglia investighează situaţia incredibilă şi încearcă să afle cum a rămas fata gravidă şi de ce părinţii ei nu au aflat de sarcină decât după ce a ajuns la spital ca să nască. „Este cea mai tânără mamă despre care am auzit”, a declarat medicul Carol Cooper pentru The Sun, explicând că vârsta medie la care o fată începe pubertatea este de 11 ani, deşi la unele fetiţe se poate instala oricând în intervalul de vârstă între 8 şi 14 ani.