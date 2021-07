O fetiță de 5 ani din județul Buzău a dispărut de acasă. Peste 140 de polițiști și jandarmi și un eclicopter, în operațiunea de căutare

Autorităţile derulează ample acţiuni pentru găsirea unei fetiţe în vârstă de 5 ani şi 7 luni din satul Găvăneşti, comuna Săgeata, care a dispărut joi seară de acasă, la căutarea acesteia participând circa 140 de poliţişti, pompieri şi jandarmi, precum şi voluntari din localitate, dar şi din afara judeţului.

Potrivit reprezentanţilor IJP Buzău, la momentul dispariţiei fetiţa era îmbrăcată cu pantaloni scurţi de culoare roşie, fără articol vestimentar în partea de sus a corpului şi era desculţă. Aceasta are 1 m înălţime, aproximativ 22 kg, păr şaten, lung, ochi căprui, ten alb, este diagnosticată cu dizabilităţi de dezvoltare şi nu răspunde când este strigată pe nume.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IJP) Buzău, Ane-Mari Vrapciu, a declarat vineri că acţiunile de căutare s-au derulat de tot parcursul nopţii trecute, fiind angrenat inclusiv un câine de urme, iar, întrucât locuinţa fetei se află la aproximativ 50 de metri de albia Râului Buzău, s-a intervenit inclusiv cu bărci pneumatice, potrivit Agerpres.

"Aseară, în jurul orei 21,45 am fost sesizaţi despre dispariţia fetiţei şi imediat au început căutările (...), inclusiv cu un câine de urme (...) Aproape 140 de poliţişti, pompieri şi jandarmi au participat azi-noapte la acţiunile de căutare, cărora li s-au alăturat succesiv şi echipe de voluntari, atât rude şi localnici, cât şi oameni veniţi din alte judeţe ale ţării, care au aflat din mass-media despre dispariţia fetiţei şi au vrut să ajute găsirea ei. Spre exemplu, din Braşov au sosit voluntari cu o maşină de teren (...) A fost căutată toată noaptea trecută, fără întrerupere şi acţiunile continuă şi astăzi. Am păstrat efectivul de 140 de angajaţi ai MAI pe teren, dar începând cu ora 6 dimineaţa am început să reîmprospătăm, treptat, forţele de intervenţie pentru că cei care au desfăşurat căutări pe timpul nopţii au acţionat în condiţii dificile, zona fiind neiluminată, iar albia râului plină de vegetaţie înaltă", a declarat Ane-Mari Vrapciu.

Aceasta a menţionat că se aşteaptă sosirea unui elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie (IGAV) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care va survola zona în speranţa găsirii fetiţei.

Persoanele care pot oferi informaţii care să conducă la găsirea minorei sunt rugate să sune la numărul unic de urgenţă 112 ori să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie.

