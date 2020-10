O fiară liberă pe străzile Iașului. Povestea înfricoșătoare a cuțitarului din Galata

"Cuţitarul din Galata" a fost favorizat de nenumărate ori de către judecătorii instanţelor de la care a cerut clemenţă. Judecătorii l-au iertat pe recidivist de nenumărate ori şi l-au eliberat din închisoare chiar dacă acesta comitea din nou infracţiuni şi se întorcea la puşcărie. De fapt, chiar de la începuturile lui de infractor, Fred Valeriu Toader, acum în vârstă de 52 de ani, a reuşit să scape de ani întregi de închisoare. Acesta a fost la început hoţ de buzunare, apoi a trecut la fapte mai grave, şi anume tâlhăriile. În anul 1999, acesta a lovit cu pumnul un client al unui bar şi i-a furat banii. Prins de poliţişti, acesta s-a automutilat ca să scape de arest. El a fost transportat la spital, de unde a reuşit să fugă, fiind cercetat şi judecat în lipsă.

Toader a fost eliberat anul acesta din închisoare deşi trebuia să mai ispăşească aproximativ 400 de zile de puşcărie, adică peste un an de închisoare. "Noi îl ştim de 15 ani, timp în care a comis tot felul de infracţiuni, de la furturi, tâlhării, a violat sălbatic un minor, spargeri. De fiecare dată când îl băgăm la închisoare, reuşeşte să iasă rapid. Noi am numărat că o dată a scăpat de 100 de zile de închisoare după o tâlhărie, următoarea dată, 200 de zile, iar acum, de 400 zile. Are domicilul într-un sat din Ciurea, însă este fără casă, fiind executat silit pentru datorii. Umbla pe străzi în căutare de prăzi", ne-a spus un poliţist judiciar.

Cea mai şocantă infracţiune a acestuia a avut loc în anul 1996, atunci când a violat cu bestialitate un băiat de 14 ani. După viol, Toader l-a supus pe bietul copil la multe cazne perverse, după ce în prealabil l-a legat. Pentru această infracţiune, Toader a primit o pedeapsă foarte blândă, de trei ani şi zece luni de închisoare, însă a fost eliberat înainte de termen. Imediat a comis o tâlhărie, prin anul 2000, pentru care a stat un timp scurt la închisoare. În anul 2002, acesta a lovit cu palmele şi pumnii un trecător căruia i-a furat bicicleta. După trei săptămâni, Toader a lovit cu piciorul în bărbie un tânăr, în faţa bisericii Sfânta Vineri, şi i-a furat telefonul mobil.

Cum a fost prins agresorul

Săptâmâna trecută, individual a fost filmat în trafic de către un şofer, în Galata, în timp ce încerca să bage cu forţa fosta iubită în maşină, ţinând în mână un cuţit. Cei doi se cunoşteau de aproximativ trei săptămâni, însă femeia nu mai voia să fie cu el. Imaginile surprinse sunt şocante: Valeriu Toader se chinuie să bage în maşină femeia în vârstă de 40 de ani, iar mama acesteia şi o altă femeie strigă după ajutor. Enervat că nu reuşeşte să o bage pe bancheta din spate, fostul puşcăriaş o trânteşte pe jos pe fosta iubită, apoi o crestează cu cuţitul pe mama acesteia, care striga după ajutor, apoi se urcă în maşina cu care a venit şi pleacă.

După apelul la 112, poliţiştii de la Secţia 6 CUG s-au pus rapid în mişcare: au verificat numărul maşinii în baza de date, autovehiculul marca Ford fiind găsit în Bularga. Oamenii legii au aflat că în autoturism se mai aflau încă doi tineri, care au dorit să îl ajute să o răpească pe fosta iubită, iar norocul poliţiştilor a fost că autoturismul fusese oprit în trafic, cu două ore înainte de a se comite agresiunea din Galata, iar pasagerii au fost legitimaţi. Poliţiştii de la Secţia 5 au dat imediat de unul dintre prietenii lui Valeriu Toader, apoi l-au găsit şi pe el.