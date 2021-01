O firmă de IT cu rădăcini şi în Iaşi a fost preluată de o importantă companie americană

Gemini Solutions Inc, companie românească care furnizează servicii de dezvoltare de produse software, cu un centru de livrare şi în Iaşi, a fost achiziţionată zilele trecute de ThoughtWorks, o companie globală de consultanţă software. Odată cu încheierea tranzacţiei se va înfiinţa compania ThoughtWorks România, având la bază echipa Gemini Solutions. Totodată, achiziţia va consolida fundaţia companiei ThoughtWorks şi va contribui la extindere la nivel european, a precizat pentru „Ziarul de Iaşi” Guo Xiao, preşedinte şi director executiv ThoughtWorks. Oficialii companiei nu intenţionează să închidă sediul din Iaşi sau să reducă numărul angajaţilor, a mai arătat Guo Xiao. Cu peste 170 de ingineri de software şi personal operaţional care lucrează în Iaşi, Bucureşti şi Cluj, Gemini Solutions oferă consultanţă IT şi dezvoltare de produs. De-a lungul timpului au dezvoltat programe, aplicaţii şi soluţii software în domenii precum mobile, cloud, enterprise, aplicaţii Big Data şi soluţii avansate web.

Ce atribuţii vor avea angajaţii din România

„Încheierea achiziţiei va înfiinţa ThoughtWorks România, cu echipa Gemini Solutions în centrul său. În prezent, 10 angajaţi lucrează în Iaşi. ThoughtWorks nu are în plan să închidă biroul sau să reducă din angajaţi. Integrarea echipei talentate Gemini Solutions va consolida fundaţia ThoughtWorks şi va contribui la expansiunea companiei la nivel european, o bază solidă pentru a creşte afacerea şi a scala numărul angajaţilor din România în următorii ani.

Echipa din România va oferi asistenţă nearshore (n.r. – din locaţii apropiate, cu fus orar similar) pentru clienţii ThoughtWorks din Marea Britanie şi Germania şi va continua să sprijine clienţii existenţi din America de Nord, Franţa şi Germania. Echipa Gemini Solutions aduce o bogată experienţă şi ne va ajuta să accelerăm creşterea în domeniile noastre cheie de focus strategic precum IoT, transformarea digitală, modernizarea organizaţiilor, data şi experienţa clienţilor”, a declarat Guo Xiao pentru „Ziarul de Iaşi”.

Afaceri de circa opt milioane de euro

Gemini Solutions a raportat la Ministerul Finanţelor Publice pe anul fiscal 2019 o cifră de afaceri netă de 38,7 milioane de lei (cca 8 milioane de euro) şi un profit de aproape 3 milioane de lei (cca 650.000 de euro). Fondată în anul 2005 de un grup de ingineri din Silicon Valley, cu activitate principală în România, Gemini Solutions este dedicată furnizării de servicii de dezvoltare de produse software de talie mondială.

„Încă de la începuturile noastre am lucrat pentru a ajuta organizaţii de top, indiferent de dimensiune sau maturitate, să înflorească şi să prospere, oferindu-le soluţii de software excepţionale. ThoughtWorks şi Gemini Solutions au o filosofie şi o dăruire comună pentru succesul clientului. Suntem încântaţi pentru oportunitatea de a deveni parte a unui lider global din industria IT. Această achiziţie este, de asemenea, dovada şi validarea marelui talent şi a capacităţii sectorului IT românesc, motive pentru care o organizaţie internaţională precum ThoughtWorks ar alege să investească în această piaţă”, a spus Theo Nissim, director executiv şi fondator Gemini Solutions. Înfiinţată în urmă cu peste 25 de ani, compania ThoughtWorks are peste 7.000 de angajaţi în cele 46 de centre deschise în 15 ţări. Firma oferă, printre altele, servicii de consultanţă legate de dezvoltarea de software, proiectare, arhitectură, operaţiuni şi transformare IT.