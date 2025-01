O firmă ieșeană, refuz de la Imigrări pentru a aduce femei din Pakistan pentru curățenie. Instanța a întors decizia

În plângerea adresată Curții de Apel, reprezentanții SC Dana Clean SRL au arătat că aveau nevoie de cei 29 de pakistanezi pentru a onora două contracte încheiate cu alte firme, din Timișoara și Iași. În domeniul curățeniei se înregistrează o acută lipsă de forță de muncă, firma fiind nevoită să apeleze la lucrători străini, după ce căutase în zadar români dispuși să accepte condițiile de lucru și salarizare oferite. Cele 29 de dosare depuse spre avizare fuseseră respinse întrucât Serviciul pentru Imigrări ajunsese la concluzia că Dana Clean SRL nu ar fi desfășurat efectiv activitățile pentru care susținea că are nevoie de lucrători. Aprecierea era rău-voitoare, câtă vreme firma avea peste 20 de salariați cărora le asigura cazarea și le plătea salariile, ca și încasări în primele șase luni ale anului de peste 300.000 de lei.

Inspectoratul General pentru Imigrări și-a reiterat suspiciunile

De cealaltă parte, reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări și-au reiterat suspiciunile. În iulie anul trecut, registrul salariaților firmei cuprindea un singur nume, cel al fiului administratorului, angajat ca îngrijitor de spații hoteliere. Or, acesta nu putea singur să desfășoare activitatea de curățenie în toate spațiile pentru care erau încheiate contracte. La sediul din cartierul Cantemir al firmei fusese făcut un control, în luna martie a acestui an, dar nu fusese găsit nimeni. O vecină le spusese inspectorilor că în apartamentul care figura ca sediu de firmă locuia o familie cu doi copii. Nu auzise niciodată de Dana Clean SRL. Firma depusese cereri în total pentru 376 de avize necesare angajării de muncitori străini, 165 fiind respinse. Dintre cele 211 avize emise, în cazul a 104 muncitori fuseseră respinse cererile de viză. Alte 9 vize, aprobate, nu fuseseră folosite și expiraseră. „Se poate concluziona că există un risc de migrație ilegală remarcat prin numărul mare de avize de muncă pentru cetăţeni străini, care nu s-au prezentat la depunerea de documente în vederea prelungirii dreptului de şedere”, au apreciat reprezentanții Inspectoratului pentru Imigrări.

Argumentele instituției au fost respinse de magistrații Curții de Apel. Legea permite eliberarea avizelor pentru aducerea de muncitori străini firmelor care desfășoară efectiv activitate în domeniul solicitat. Or, în interpretarea magistraților, această condiție însemna pur și simplu ca firma să funcționeze. Nu avea importanță câți angajați permanenți avea sau ce cifră de afaceri înregistra. De altfel, datele referitoare la numărul de angajați sau la contractele firmei, prezentate de oficialii Inspectoratului pentru Imigrări, datau din 2023, nu din acest an, când fuseseră făcute cererile pentru cei 29 de pakistanezi. Extrasul REVISAL din octombrie acest an, privitor la salariați, indica o evoluție în timp a numărului de angajați. „Acest document atestă indubitabil un flux constant de personal activ al reclamantei, apt să ducă la îndeplinire obiectul de activitate, la data formulării cererilor administrative”, au apreciat judecătorii. Existența unui singur angajat în 2023 era explicabilă prin faptul că era perioada de concedii, când volumul de activitate era oricum redus. De asemenea, tocmai pentru că nu găsise ulterior angajați români, făcuse Dana Clean SRL cererile pentru angajarea de străini.

Judecătorii au dat dreptate firmei

Controlul făcut în martie 2024 nu avea nicio relevanță. La acea dată, Dana Clean SRL își avea sediul social înregistrat în satul Șorogari din Aroneanu. Inspectorii nu aveau cum să găsească în Cantemir vreun sediu de firmă, pentru că el nu mai era acolo. Judecătorii au apreciat că refuzul Inspectoratului pentru Imigrări de a elibera cele 29 de avize solicitate se baza pe „simple speculații referitoare la caracterul aparent fictiv al activității economice alegate de reclamantă”. În fapt, firma avea o activitate normală și nimic nu indica traficul ilegal de imigranți. „În fața instanței de judecată reclamanta a demonstrat derularea unei activități economice concrete prin depunerea contractelor de prestări servicii încheiate cu ########## SRL, cu ### ######### SRL, precum și extrasele de cont care fac dovada încasării serviciilor de curățenie prestate către aceste persoane juridice”, au arătat magistrații. Aceștia au obligat Inspectoratul pentru Imigrări să permită aducerea în România a celor 29 de muncitori pakistanezi solicitat de Dana Clean SRL.

