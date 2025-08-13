O firmă locală de IT iese pe piață cu Zarina CRM, softul care promite eficiență și control total al afacerii. Lansarea va avea loc pe 15 august

O firmă de IT din Iași lansează săptămâna aceasta, pe 15 august, aplicația Zarina CRM, un nou software de tip CRM (Customer Relationship Management) dezvoltat integral în România, care promite să revoluționeze modul în care companiile își gestionează relațiile cu clienții, procesele interne și activitățile de vânzare. Investiția inițială s-a ridicat la 35.000 de euro, iar fondatorii spun că urmează și alte bugete dedicate marketingului și dezvoltării continue.

Aplicația este creată de DIANYS HOLDING SRL, o companie de IT din Iași, activă de peste 8 ani, conform datelor de la Registrul Comerțului, cu o cifră de afaceri de aproape 500.000 lei și un profit net de peste 300.000 lei în anul precedent. Administratorul firmei, Constantin Ciobanu, este și fondatorul Zarina CRM. „Softul acoperă un spectru larg de domenii de activitate. Practic, este o aplicație care este implementată personalizat fiecărei companii și abordează conform specificului domeniului de activitate, clientul tematic, să zic așa”, a declarat Constantin Ciobanu pentru „Ziarul de Iași”. Aplicația vine cu module dedicate pentru imobiliare, vânzări, servicii, turism, retail și construcții, fiind adaptabilă fără ca utilizatorul să aibă cunoștințe tehnice.

Ce aduce nou Zarina CRM?

Zarina CRM se diferențiază prin faptul că este instalată local, pe serverul propriu al clientului, oferă control total asupra datelor, spre deosebire de soluțiile cloud internaționale. La capitolul – funcționalități, aplicația integrează: dashboard personalizabil cu indicatori de performanță; automatizări pentru emailuri, notificări și generare de lead-uri; calendar sincronizat cu activități și întâlniri; management complet al documentelor și interacțiunilor cu clienții și integrare cu platforme de eCommerce și email marketing.

„Spre exemplu, dacă ne raportăm la o companie de genul unei agenții imobiliare, aceasta are nevoie de o anumită abordare în piață și atunci aplicația vine cu mesaje de follow-up care reamintește clientului de o ofertă emisă și așa mai departe. Sau, nu știu, la o companie de vânzări, în momentul în care se emite o factură, se fac notificări de plată automat și așa mai departe, se oferă zona de suport în cazul în care apar anumite probleme tehnice pe un produs comercializat”, a explicat fondatorul softului, subliniind că aplicația oferă independență și eficiență reală pentru antreprenorii români.

Urmează extinderea internațională

După lansarea oficială din 15 august, echipa de la Iași plănuiește să abordeze și piețele internaționale. În luna noiembrie va fi lansat site-ul dedicat pe domeniul .com, iar aplicația va fi tradusă pentru utilizatori din afara României. Pentru început, se estimează atragerea a 12–15 clienți în primele două luni, urmând ca ritmul să fie ajustat în funcție de cererea din piață.

Zarina CRM se anunță a fi o soluție românească robustă, scalabilă și adaptabilă, care oferă companiilor nu doar funcționalități, ci și claritate, organizare și control deplin asupra propriilor procese. Asta pentru că, o dată plătită instalarea aplicației, acesta îți aparține. Altfel spus, se achiziționează printr-o plată unică de 2.400 euro + TVA, fără abonamente lunare.

