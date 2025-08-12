O fostă mare jucătoare de tenis a anunțat că suferă de miastenia gravis. Boala îi afectează vederea şi muşchii

Monica Seles, fosta regină a tenisului feminin din anii ’90 cu 53 de titluri, dintre care 9 de Grand Slam, a dezvăluit, marţi, pentru Associated Press, că suferă de miastenia gravis, o boală autoimună neuromusculară cu care se luptă de trei ani, scrie News.ro.

Ea a dorit să dezvăluie existenţa acestei boli înainte de US Open pentru a sensibiliza publicul cu privire la impactul acesteia asupra sănătăţii şi cercetării. Primele simptome au apărut atunci când juca tenis cu copii sau rude. „Ratam mingile. Îmi spuneam: «Văd două mingi». Evident, există simptome pe care nu le poţi ignora. Şi, pentru mine, atunci a început căutarea mea. Mi-a luat mult timp să accept, să discut public despre asta, pentru că este dificil. Mă afectează zilnic”, a explicat fosta iugoslavă, care a devenit cetăţean american în 1994.

În vârstă de 51 de ani şi retrasă din activitate din 2003, Seles suferă în mod regulat de simptome care îi afectează nu numai vederea, ci şi muşchii braţelor şi picioarelor. „Uscarea părului meu cu uscătorul de păr a devenit foarte dificilă”, a mărturisit ea.

„Miastenia autoimună poate începe la sugari, precum şi la persoanele în vârstă. Cu toate acestea, ea începe la vârsta adultă, în şase din zece cazuri înainte de vârsta de 40 de ani. Se caracterizează prin slăbiciune musculară care se agravează la efort, dar se ameliorează în repaus. Această lipsă de forţă este adesea mai mare la sfârşitul zilei”, se arată pe site-ul AFM Telethon.

În jumătate din cazuri, primele simptome vizează ochii înainte de a afecta alţi muşchi. Cu toate acestea, evoluţia bolii este foarte greu de prezis şi variază foarte mult de la o persoană la alta. Fazele de agravare şi ameliorare se pot succeda, dar „în timpul recidivelor, boala se poate agrava sever şi poate pune viaţa în pericol”, explică site-ul dedicat bolilor genetice.

