O fostă miss numită de PNL în Consiliul de Administrație al unui spital. A fost iubita unui liberal

”It’s officially! Azi, 08.02.2021 am semnat contractul de mandat in baza caruia imi voi exercita functia publica de reprezentant al Consiliului Judetean Cluj in Consiliul de Administratie al unui spital public din Municipiul Cluj-Napoca! Multumesc pentru incredere si sustinere Partidului National Liberal Cluj!”, a scris pe Instagram Claudia Ardelean.

Frumoasa liberală a absolvit Facultatea de Drept și Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyaiși și s-a împrietenit cu politica din 2014, de când este membră TNL- PNL.

Claudia Ardelean a postat și fotografii cu fostul premier Ludovic Orban, în vizită la Spitalul Regional de Urgență Cluj.