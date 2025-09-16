O grevă complet ilegală. De ce pensia magistraților români e de 8 ori mai mare decât cea medie, iar în Europa e de doar 2-3 ori?

Măsurile fiscal-bugetare adoptate de Guvern în ultima vreme, pe care o parte a Puterii le numește „reformiste”, iar o altă parte a aceleiași Puteri și Opoziția le consideră generatoare de haos, au provocat, cum era de așteptat să se întâmple, acțiuni de protest ale unor categorii de angajați. Privații, lipsiți de pârghii reale pentru a contesta deciziile, au înghițit în sec și au început să se scormonească prin buzunare după banii ceruți pentru a astupa gaura pe care tot niște guvernanți, alții, dar din aceleași partide, au creat-o. Bugetarii, mai bine organizați, mai vocali și, la o adică, cu pârghii mai eficiente, au ieșit în stradă, au rămas acasă sau au mers în instanță.

Niciunul dintre sindicatele care îi reprezintă nu a părut să caute modalitățile de protest care să-i afecteze pe guvernanții cu care sunt în război. Dimpotrivă, protestele i-au lovit tocmai pe cetățenii pe care instituțiile statului pretind că-i servesc. Profesorii ar fi putut refuza să întocmească maldărele de hârțoage inutile cerute de inspectoratele școlare. Au preferat să-i năucească pe părinți, care au aflat în ultima clipă dacă școala la care au copiii se va deschide au ba. Primarii ar fi putut și ei să refuze trimiterea de situații și rapoarte Guvernului și instituțiilor acestuia. Au preferat să-i țină pe preș pe micii întreprinzători care aveau nevoie de o ștampilă pentru decontarea cheltuielilor din vreun proiect cu finanțare europeană sau pe cetățenii veniți după o autorizație pentru a-și repara casa. Judecătorii și procurorii puteau să picheteze ministerul de resort sau să amâne, de-al naibii, procesele în care Guvernul era reclamant. Au preferat să suspende procesele marilor corupți, pe cele ale pedofililor ori ale traficanților de droguri, pe care prescripția răspunderii penale, atât de generos reglementată de Curtea Constituțională, îi poate salva de pedeapsă.

Despre justiție vom vorbi astăzi, și trebuie spus de la bun început că greva judecătorilor, apărătorii teoretici ai legii, este ilegală. Nu nelegală, adică în afara reglementărilor legale, ci ilegală. Împotriva legii și a prevederilor sale exprese. Legea 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă îi include explicit, în articolul 63, pe procurori și judecători în rândul categoriilor profesionale care în România nu au dreptul să facă grevă, alături de armată, poliție, servicii secrete și altele. Făcând grevă, judecătorii încalcă legea. Și nu doar legea, ci și Constituția, care garantează dreptul cetățenilor la liberul acces la justiție și faptul că acest drept nu poate fi îngrădit.

Tocmai pentru că magistrații nu au dreptul să facă grevă, în comunicarea publică a fost evitat cu grijă acest cuvânt. Nu e „grevă”, e „protest”, e „suspendarea activității”. Aceeași Mărie, cu aceeași pălărie, doar cu altă panglică. Judecătorii au făcut o „românească”, rebotezând greva. Nu e întâmplător faptul că nici Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), nici vreun președinte de instanță sau vreun organism colegial judiciar nu a invocat nicio lege, niciun paragraf care să susțină legalitatea „suspendării activității”.

Într-un proces corect, cu legea pe masă, judecătorii ar pierde. Dar cine să-l judece? Conform legii încălcate de magistrați, legalitatea grevei poate fi contestată în fața Judecătoriei locale. Ilar. Că greva este ilegală, a spus-o cu subiect și predicat și ministrul Justiției, fără ca CSM să-i dea vreo replică. Ministrul nu a făcut însă nimic pentru a impune aplicarea legii. Ar fi trebuit să facă o acțiune în instanță, pentru că altă cale nu-i. Și, ca avocat cu 30 de ani de vechime, știe că nu ar avea nicio șansă. Corb la corb nu-și scoate ochii. Cauza ar fi repartizată tot unui magistrat care și-a „suspendat activitatea”. Procesul ar fi suspendat automat sau ar primi termen la Sfântu’ Așteaptă.

A-i scrie pe toacă pe judecători pentru că au blocat activitatea justiției și a-i înjura pentru că își apără privilegiile este însă un mod simplist de a privi lucrurile. Acum doi ani, coaliția PSD-PNL a votat, sub un guvern cu premier social-democrat în care ministrul Justiției era o liberală, o altă lege ce reglementa timid pensia magistraților. Pensia era limitată la maxim 100% din ultima leafă, iar vârsta de pensionare urma să crească treptat până la 60 de ani, până în 2061. Legea 282/2023 a iscat unele proteste, dar nesemnificative. Acum, un guvern cu premier liberal, în care ministrul Justiției este un social-democrat, schimbă regulile abia adoptate, limitând pensia magistraților la 70% din leafa netă și accelerând până în 2035 creșterea vârstei de pensionare până la 65 de ani. Un lucru reclamat constant de privați este instabilitatea legislativă. Și în sistemul bugetar ea este la fel de condamnabilă. Un tânăr intrat azi în magistratură trebuie să știe la ce se poate aștepta. Schimbarea semnificativă a legii după numai doi ani reprezintă exact contrariul.

Moral cel puțin, discutabil dacă și financiar, acțiunea Guvernului este îndreptățită. Este dreptul suveran al puterii executive de a stabili cât poate plăti, cui și pentru ce, în funcție și de propriile-i greșeli, la o adică. Dacă nema putirința, geaba chichirez gâlceava, mai colocvial spus. Când în toată Europa vârsta minimă de pensionare a magistraților este de 65 de ani, nu poți justifica în niciun fel să te pensionezi în România după doar 25 de ani de magistratură, mai ales în condițiile în care acest lucru nici măcar nu înseamnă să lucrezi un sfert de secol ca judecător sau procuror. Se ia în calcul și vechimea ca simplu consilier juridic. Dacă un jurist de primărie cu 20 de ani vechime devine judecător, peste încă cinci ani poate ieși la pensie.

Într-o privință adusă frecvent în discuție în spațiul public, CSM are dreptate: vârsta medie de pensionare a magistraților nu este de 47-48 de ani. Dar CSM minte prin omisiune. Nu spune că vârsta medie de pensionare a magistraților este de 52 de ani, adică oricum mult mai redusă decât în cazul colegilor lor europeni. În 2010, vârsta medie de pensionare în cazul magistraților era de 58 de ani. În 15 ani, a scăzut cu 6 ani, în timp ce pentru restul populației a crescut. E moral?

Discutabil este și însuși cuantumul pensiei magistraților. În această privință, CSM jonglează cu cifrele, spunând că leafa unui judecător stagiar, abia intrat în pâine, este de 6.990 de lei, iar cea a unuia de Judecătorie, de 16.157 lei net. Nu spune nimic de pensii. Dar halatul, cât e, dom’le, halatul? Pensia medie a magistraților a fost în august de 25.356 lei. Din această sumă, partea contributivă, pensia „pe bune”, e de 7.498 lei. Diferența este acoperită de stat, adică de contribuabili. Pensia specială a magistraților, de 25.000 de lei, este dublă față de următoarea pensie specială, cea a personalului aeronautic navigant, care e de 13.138 de lei. Este de peste opt ori mai mare decât pensia medie a cetățeanului obișnuit, care se ridică la 3.158 de lei. E morală o asemenea discrepanță?

Ca paranteză, și în restul Europei, pensia medie a magistraților, este mai mare decât cea medie „normală”. Dar de două-trei ori, nu de opt ori. În Germania, pensia specială a magistraților, calculată ca și în România, în funcție de vechimea ca magistrat și de salariul de bază și ajustată cu evoluția salariilor din sistemul judiciar, este cuprinsă între 3.000 și 3.990 de euro. Mai mică deci decât a judecătorului român mediu. Pensia medie a neamțului de rând este de 990 euro pentru femei și 1.338 euro pentru bărbați. În Franța, Italia și multe alte state UE, magistrații nu au o pensie specială. Cât iese din contribuție, atât iese și sănătate. Iar în multe țări, judecătorii nu beneficiază de-a lungul carierei de beneficii suplimentare precum cele despre care am scris aici. Tratamentul magistraților români în domeniul salarizării și pensiilor este greu de justificat moral, în condițiile în care ei nu muncesc de două-trei ori mai mult decât colegii lor europeni, cum afirma, neinspirat și fără vreo dovadă, președintele Nicușor Dan. Cetățenii României nu sunt procesomanii Europei, judecătorii români au cam la fel de multe dosare de analizat ca și cei belgieni sau spanioli și o fac în aproximativ același ritm.

Pe de altă parte, Guvernul a acționat poate moral, dar sigur populist. Iar costurile ar putea fi mult mai mari decât beneficiile. În momentul de față, pensiile magistraților ne costă 1,7 miliarde lei anual. Reducerea lor la 70% din leafa netă ar economisi 520 de milioane lei pe an. Da, suma este mare și aparent merită efortul, mai ales pe termen lung. Pe de altă parte, celebrul „gap” de TVA, respectiv partea din TVA datorată care nu este încasată efectiv de stat, se ridică la 32 miliarde lei anual. Reducerea cu doar două puncte procentuale a acestui gap, de la 30,6% la 28,6%, ar aduce în plus bugetului două miliarde lei, suficient pentru a acoperi pensiile actuale ale magistraților și niște contracte groase pentru camarila de partid. Or, nu s-a auzit până acum nimic de vreo măsură menită să eficientizeze încasările la buget din această sursă.

În Bulgaria, gap-ul de TVA este de doar 4,9%. O reducere a celui din România la acest nivel ar rezolva practic gaura bugetară, iar din 2026 ar aduce un plus anual la buget de aproape 4% din PIB, cât o creștere economică sănătoasă. În primele două rânduri de măsuri anunțate de Guvern și pentru care acesta și-a asumat răspunderea, nici nu s-a pomenit subiectul. Să așteptăm ceva în al treilea, măcar?

Singurii care au de suferit din conflictul Guvern – Justiție sunt cetățenii, cei pe care ambii combatanți se laudă că-i slujesc. Zilele astea, pe rolul instanțelor ieșene s-a aflat un dosar de corupție al fostului șef al Administrației Bazinale a Apelor, Petru Avram, dosarul în care fratele fostului lider liberal Relu Fenechiu este acuzat de ucidere din culpă, cel în care avocata Alexandra Cioată este acuzată de tentativă la omor asupra unui motociclist, într-un dosar care a făcut valuri în opinia publică acum doi ani, ori altul în care un polițist local este acuzat că ar fi agresat sexual o fetiță de 12 ani. Toate au fost suspendate sine die până la terminarea protestului. Alte dosare au fost chipurile deschise, doar pentru a fi închise la loc și amânate cu o lună sau mai mult, cum s-a întâmplat cu dosarul de corupție al fostului șef RAR Iași, Dragoș Mandache, cel tot de corupție al medicului Grigore Tinică sau cel în care activistul civic Cristian Dide este acuzat de trafic de droguri. Când au declanșat greva, scuzați, „suspendarea activității”, magistrații au anunțat că ea va continua până când legea va fi retrasă de Guvern. Legea nu a fost retrasă, ci și-a urmat parcursul, la sfârșitul lunii așteptându-se verdictul CCR. Indiferent de rezultatul final, nici Guvernul și nici magistrații nu vor plăti în vreun fel timpul pierdut, care ar putea însemna pentru unii prescripția răspunderii penale. Cine și-o asumă?

P.S. – Ca pentru a ne asigura că cetățenii sunt ultimii la care se gândesc, magistrații Curții de Apel București au suspendat judecarea a zece dosare în care bolnavi de cancer cereau pe calea ordonanței președințiale, obligarea statului la plata tratamentului medical. Vorbim de cancer, o boală în cazul căreia orice întârziere poate fi fatală. Doar trei complete de judecată au manifestat empatie și au dat verdict. Suspendări similare, nu atât ale aplicării justiției, cât ale dreptului la viață, au mai avut loc și la Bacău, Craiova și Alba Iulia. Poate și în alte locuri din țară. Reacția CSM atunci când presa a semnalat cazul a fost de un penibil absolut. Capii magistraturii naționale au arătat cu degetul spre statul care nu rezolvă problema de fond a medicației, fără a da nici cea mai vagă explicație de ce colegii lor de la Curtea de Apel București au refuzat să o corecteze, preferând să mai dea un brânci spre moarte unui român.

Menționăm că, spre lauda lor, magistrații Curții ieșene de Apel nu au procedat la fel. În această perioadă nefastă, procesele similare au decurs normal, statul fiind obligat de fiecare dată să asigure tratamentul bolnavilor care au apelat la justiție.

