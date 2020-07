O ieșeancă a luat COVID într-un team building la Sinaia și a devenit bătaia de joc a statului

O tânără din Iaşi, contact direct al unui pacient depistat pozitiv cu noul coronavirus şi cu simptomatologie specifică infecţiei, solicită de mai multezile să fie testată pentru COVID-19, însă fără niciun rezultat. Abia ieri, atunci când au apărut dificultăţile în respiraţie şi a sunat la 112, a fost dusă la un spital pentru a fi testată, după numeroase insistenţe telefonice ale acesteia.Asta deşi a luat legătura cu Direcţia de Sănătate Publică Iaşi, a sunat la Telverde şi la numerele de telefon de pe site-ul Ministerului Sănătăţii încă din momentul în care a aflat că a intrat în contact cu o persoană infectată. „Lipsesc nişte protocoale clare, este deja a treia zi de când am simptome”, spune aceasta după ce zile la rând a încercat să ia legătura cu persoane avizate.

Daniela Sochircăa mers cu o maşină într-un team building la Sinaia pe data de 17 iulie cu o echipă de cinci persoane, fiind vorba despre colegi de la locul de muncă. Duminică, pe data de 19 iulie, când se întorceau în Iaşi, una din cele cinci persoane avea simptome de răceală, tuşea, strănuta, însă toţi au pus-o pe seama aerului de la munte. A doua zi, şi ceilalţi care s-au deplasat cu aceeaşi maşină au început să prezinte simptome de răceală. „În toată perioada de team building, în interior, am purtat mască, am respectat toate regulile, în maşină nu am purtat pentru că eram persoane care lucrăm în acelaşi birou, eu cel puţin petrec mai mult timp la muncă decât acasă. Luni, pe 20 iulie, aveam simptome de răceală, o uşoară tuse, puţină febră, însă vineri, pe 24, când m-am trezit am văzut că am o stare de moleşeală, îmi curgea nasul, ochii, mă simţeam foarte rău. Când l-am sunat pe unul dintre colegi, mi-a zis că şi el se simte rău, stă în pat şi are tuse puternică”, a povestit Daniela.

Pentru că simptomele erau asemănătoare cu cele ale unei simple răceli, Daniela a mers la farmacie, de unde a luat medicamente pentru combatarea răcelii, însă, în weekend, a apărut şi lipsa gustului şi a mirosului. Atunci l-a contactat pe colegul care spunea anterior că se simte rău şi tuşeşte care i-a spus că este la spital, cu febră. În aceeaşi seară, a aflat că a fost depistat pozitiv, moment în care tânăra a sunat la 112 fiind conştientă că este contact direct al acestuia, solicitând să fie testată. „Am vrut să procedez ca un cetăţean conştient şi să caut un protocol, însă nicăieri nu se spune nimic. Am sunat la 112 şi le-am spus care este situaţia, care sunt simptomele, că mai sunt trei colegi în aceeaşi situaţie. Am fost redirecţionată la altă persoană, care mi-a spus că trebuie să fim testaţi şi m-a direcţionat la ambulanţă unde am povestit din nou, iar ei mi-au zis că nu mă pot ajuta”, a povestit tânăra.

Ancheta epidemiologică întârzie şi acum

În cursul dimineţii de ieri, Daniela a încercat să ia legătura şi cu cei de la Ministerul Sănătăţii, însă la nici unul dintre numerele de telefon afişate nu a răspuns nimeni, apoi a sunat la linia Telverde. „Acolo mi s-a reproşat într-o manieră răutăcioasă că nu am purtat masca în maşină şi persoana cu care am discutat mi-a dat alte şase numere de telefon dintre care două incorecte şi unul invalid. Am găsit totuşi o persoană de la DSP Iaşi căreia i-am explicat situaţia, mi-a zis că sunt doar zece oameni şi nu reuşesc să facă faţă. Nu învinuiesc pe nimeni, ştiu cătoată lumea îşi face munca. Însă este vorba despre lipsa unui protocol clar, ar trebui sa existe ceva specific, să se ştie cum să se procedeze. Deşi eu am sunatd in prima zi, au trecut trei zile şi toată lumea m-a redirecţionat. Mai mult, nimeni nu a vorbit cu colegul meu depistat pozitiv, ceilalţi colegi nu au fost contactaţi de nimeni până acum deşi au trecut mai multe zile”, a mai precizat Daniela. Cei de la DSP Iaşi i-au transmis că vor solicita un echipaj medical care să o preia pentru a fi testată, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Ieri, când Daniela a început să aibă dificultăţi de respiraţie, a sunat din nou la 112, fiind în cele din urmă preluată de o ambulanţă care a dus-o la Spitalul „Sf. Spiridon”, unde, în jurul amiezii, i s-au recoltat probe pentru a fi efectuată testarea. Până la închiderea ediţiei, rezultatele testului nu erau cunoscute, Daniela fiind trimisă la domiciliu până la sosirea acestora.

Reprezentanţii DSP Iaşi susţin că au discutat în cursul zilei de luni cu pacientul depistat pozitiv care acum se află internat la Spitalul de Boli Infecţioase şi că urmează să ia legătura cu toţi contacţii direcţi ai acestuia, argumentând că se află în termenul legal de 48 de ore pentru această etapă. „Acest caz a ajuns în atenţia noastră, situaţia este una dificilă pentru fiecare parte a baricadei. Ne dorim să fim alături atât de medici, de întreg personalul medical, cât şi de pacienţi”, au explicat reprezentanţii DSP. De asemenea, au precizat că se fac toate eforturile pentru a derula toate anchetele epidemiologice, lucrându-se la capacitate maximă în această perioadă în care inclusiv spitalele ieşene sunt extrem de aglomerate.