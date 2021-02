O ieșeancă studentă la Litere, prima miss Moldova din istorie

Redăm, mai jos, articolul integral, publicat în numărul din data de 4 mai 1929 al revistei şi semnat de L. Paul.

"«Miss Moldova» îşi adecvează foarte bine atitudinea generală în ceiace cuprinzător exprimă adjectivul «cuminte». Deaceia n'o vezi zglobie trecând în promenadă la orele consacrate, după cum n'o poţi întâlni la seratele şi reuniunile unde obişnuit fetele noastre îşi caută sursa de distracţii. D-şoara Marioara Cazaban este un exemplu frumos de studentă harnică, cheltuind energia şi timpul liber în lecturi şi studii. Ea confirmă astfel un specific intelectual care în genere aparţine sufletului moldovenesc şi care desigur nu-i poate decât completa cu succes darul frumuseţii. Este sinceră şi comunicativă. Gestul ei, sfios şi tânăr; graiul ei, melodios şi cald; privirea-i limpede şi iubitoare. D-şoara Cazaban întruneşte astfel o colecţie de calităţi morale care, chiar dacă ar fi fost lipsită de farmecul fizic, iar fi dat totuş dreptul de a fi o reprezentantă a generaţiei ei. Pe «Miss Moldova» am găsit-o în locuinţa ei din str. Păcurari, într-un interior simplu şi ospitalier unde mi-a relatat câteva:

„Miss Moldova" erae originară din Falticeni, unde s-a născut la 28 Noembrie 1909 şi face parte din familia Cazaban, înrudită cu familia Şutu din Iaşi. Când a părăsit Fălticenii, n’a visat că va avea un succes atât de mare. Frumuseţile fiecărei regiuni au ceva specific: muntencele au o frumuseţe îndrăzneaţă, aproape rafinată; ardelencele şi bucovinencele posedă o frumuseţe vioae, dar rece; basarabencele sunt mai banale; iar frumuseţea moldovenească este blajină, timidă chiar, şi limpede ca o doină... Idealul unei reuşite la concursurile de frumuseţe este să facă cinematograf. Ei bine, eu nu găsesc în aceasta un ideal. Idealul meu vi-l voi spune după ce voi termina studiile".

FOTO: Ipate EMIL, Grupul Iasi (Fotografii vechi)

Sursa: adevarul.ro