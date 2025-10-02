O imagine a excelenței

Am descoperit articolele profesorului Alexandru Călinescu foarte devreme în viața mea. Prin gimnaziu, ca să fiu exact. Aveam o pasiune reală (neobișnuit de timpurie) pentru literatură și, lucru de-a dreptul curios pentru un copil (pre-adolescent), mă îndrăgostisem mai ales de critica literară. Îl citeam nebunește pe G. Călinescu și începusem să cred că nimic în lumea noastră nu poate fi mai presus de capacitatea cuiva de a diseca un text și de a-l face inteligibil, în imagini feerice, celorlalți. Așa am ajuns să-i citesc atent și pe criticii contemporani, cei care făceau carevasăzică „exegeză la zi”. În prima jumătate a anilor optzeci, cumpăram de la chioșcuri, săptămânal, Convorbiri literare, Cronica, România literară și multe alte publicații culturale. Vânzătoarele vremurilor respective mă priveau cu mirare când apăream, în uniformă școalară, și ceream, foarte serios, un teanc de reviste. Deși mi le dădeau fără probleme, astăzi am convingerea că unele dintre ele mă considerau nebun. Inevitabil, în acele hebdomadare (nu chiar toate hebdomadare – Convorbiri literare era, de pildă, lunară), l-am întâlnit pe Alexandru Călinescu, principalul cronicar literar de la CL și mai apoi de la Cronica. Trebuie să spun cu sinceritate: îmi plăceau toți criticii care țineau atunci cronică literară. Retrospectiv, cred că au fost niște echipe remarcabile de recenzenți în jurul publicațiilor culturale prestigioase din România anilor optzeci. Exercițiul hermeneutic asupra literaturii era de un nivel înalt. Aveai ce învăța de la ei ca tânăr aspirant al Literelor. Cu siguranță, mai mult decât la școală.

Totuși, un nume mi-a atras atenția cu asupra de măsură (pe lângă Nicolae Manolescu, despre care aflasem, evident, mai repede decât în alte cazuri, destul de multe): Alexandru Călinescu. În afară de faptul că făcea cronică literară la Iași (detaliu cu precădere motivant pentru mine), nu știam încă nimic altceva despre acest autor. Îl chema ca pe idolul meu și, probabil, într-o primă fază, nu a fost greu să manifest interes pentru textele sale (din acest motiv). Apoi, am intrat, aproape fără să-mi dau seama, într-un sistem analitic ce le depășea, prin arhitectura ideilor și stilul exact, pe toate celelalte din jur. Criticul Alexandru Călinescu dezvăluia o limpezime și o precizie a construcției hermeneutice, care nu se aflau la îndemâna oricui. În plus, deținea informații culturale din spațiul occidental foarte greu de găsit la timpul acela. Așteptam cu emoție și nerăbdare zilele de apariție a cronicilor lui Alexandru Călinescu. Totodată, îmi procuram și citeam volumele pe care le recenza (nu am regretat nici măcar o singură dată). Un element suplimentar trebuie adăugat. Eu scriam îngrozitor de prost pe atunci. De aceea, priveam cu fascinație (încercând să învăț) eleganța și exactitatea cu care criticul dezvolta o argumentație și oferea un verdict. Am realizat rapid că forța interpretativă îi venea nu numai din talentul nativ, ci, în primul rând, dintr-o erudiție formidabilă. Nu este, aș observa astăzi, o lecție mai bună pentru un june dornic de intrarea în câmpul umanioarelor decât aceasta. Talentul și inteligența sunt doar decorațiunile operei. Baza ei absolută, incontestabilă, rămâne marea cultură.

În ciuda apetitului meu pentru chestii serioase, precum critica literară bunăoară, naivitatea vârstei (aveam treisprezece-paisprezece ani la momentul în cauză) nu putea fi depășită ușor. Înainte să capăt informații despre biografia criticului Alexandru Călinescu, citindu-i așadar doar cronicile lunare/săptămânale, am început să cred că ar fi un tip de vreo optzeci de ani. Numai la o astfel de vârstă, îmi spuneam, a deplinei experiențe intelectuale și a solidei maturități culturale, poți ajunge să scrii atât de bine, practic impecabil. Revelația m-a făcut optimist, trebuie să admit. Gândeam că, deși scriu eu cu picioarele acum, la treișpe-paișpe ani, iată, peste vreo șase-șapte decenii, voi avea o șansă. Aflând, după un timp, că, în realitate, profesorul Alexandru Călinescu nu avea atunci nici patruzeci de ani, am fost, admit, descumpănit. Cum să fie atât de tânăr și atât de bun? Voi reuși oare și eu să ating o asemenea performanță? Îngrijorarea s-a dovedit reală, pentru că nu am atins-o niciodată… Altceva însă mă frământă în prezent, când profesorul chiar împlinește vârsta pe care eu i-o atribuiam, respectuos, în urmă cu patru decenii. Scrie la fel de elegant, precis și plin de substanță ca odinioară. Timpul nu i-a modificat (dimpotrivă, i-a amplificat) acuitatea, subtilitatea, claritatea și puterea analizei. Îl citesc săptămânal, cu aceeași plăcere și emoție, pe Alexandru Călinescu ca în trecut. Nerăbdarea lecturii a rămas nealterată. Iar informațiile care vin din ea și-au păstrat prospețimea. Aidoma marilor campioni, marii intelectuali stau mereu în lumina excelenței. Și a eternei tinereți.

La mulți ani, Domnule Profesor!

Codrin Liviu Cuțitaru este profesor universitar doctor la Facultatea de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Publicitate și alte recomandări video