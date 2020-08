O legatură interesantă între mariaje si politică

Iată, ne spune cititorul, Tăriceanu este la a cincea căsătorie şi la al patrulea partid (NPL, PNL-AT, PNL, ALDE), Dragnea a trecut prin două partide (PD şi PSD) şi a avut două consoarte, dar cel mai mult mă îngrijorează nu situaţia lor, ci a primarului Mihai Chirica. El este la a treia soţie şi la al doilea partid (PSD, PNL), de aceea mă gândesc că o fi în stare să plece la un alt partid, dacă este o lege a naturii care face legătura între numărul de soţii şi cel de partide, ne-a mai spus cititorul nostru.

La o asemenea întrebare nu am ştiut să răspundem, aşa că am pasat problema amicului nostru Archibald Tănase, doctor, după cum prea bine se ştie, în sforăraie politică. După o îndelungă chibzuinţă şi cercetare de piaţă, el a dat următorul răspuns: ”Da, există o asemenea legătură, dar dumneavoastră, stimate cititor liberal, nu trebuie să fiţi îngrijorat. Este adevărat că Chirica se află deocamdată în acest raport de trei la doi, între neveste şi partide şi că este posibil să-l echilibreze, achiziţionându-şi încă un partid. De altfel, poate de aceea a şi spus că va demisiona dacă nu se vor face nu ştiu ce planuri de infrastructură legate de autostradă şi alte celea. El şi-a pregătit terenul, iar dacă guvernarea PNL va fi slabă, şi dacă vor ieşi şi scandaluri cu USR, atunci acesta va fi pretextul de a-i lăsa pe liberali. Mai amintiţi-vă că acum vreo patru ani el declara apropiaţilor că este mai degrabă un fan Cioloş decât un primar pesedist. De aceea, dacă va pleca din PNL, se va duce, fără îndoială la USR. În acest caz, gândiţi-vă ceva fi pe capul lui Marius Bodea, săracul, care se va trezi din nou coleg de partid cu Chirica şi va trebui la rândul său să schimbe partidul (cu riscuri de această dată, respectând aceeaşi lege, asupra soţiei). Dar dumneavoastră nu trebuie să vă îngrijoraţi, pentru că în cazul lui Chirica s-a observat că pe măsură ce se desparte de neveste, le lasă bine aşezate şi cu agoniseală destulă. Iată, celei de-a doua, cu care are doi copii, i-a lăsat ditamai vila în Nicolina, de 270 de metri pătraţi, iar pe numele copilului din a treia căsătorie a pus deja vreo 200.000 de euro. Pe cale de similitudine, nu va pleca din PNL, fără să miluiască vreo câţiva de acolo cu suficient mălai cât să fie bine, să nu fie rău”.

Ce să mai spunem după un asemenea răspuns? Om trăi şi om vedea!

Cu cine face strategii Cozet

Vai, iată, am primit la redacţie vizita unui porumbel voiajor, cu un răvaş legat de piciorul drept, cum te uiţi la pasăre din faţă, şi cum l-am deschis, cum am şi rămas mască, nu alta. Se spune în bileţel următorul mesaj: “Vă informăm, domnule Archibald Tănase, că domnişoara Cozet a luat cât de curând masa cu nea Tibică, fostul şef al băieţilor cu ochi albaştri din târg, ocazie cu care au discutat strategii şi situaţii de o mare însemnătate pentru urbe”.

Răvaşul mai conţine şi câteva informaţii referitoare la data la care a avut loc evenimentul, locul desfăşurării şi itemii discutaţi, lucruri pe care nu le dăm publicităţii, din considerente de GDPR, fireşte. De aceea, pentru aceia dintre dumneavoastră care vor amănunte, vă rugăm să daţi “Accept” şi “Like” mai jos, urmând să venim cu restul. Staţi pe fază, prin urmare!

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.