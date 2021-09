O mare dilemă a Iaşului înaintea congresului liberal: Orban, Cîţu sau coviduţu’?

Printre alţi liberali, însă, se spune că va câştiga, dintre Orban şi Cîţu, cel care ştie ca în filialele în care are şeful de partea lui să tragă sfori şi curmeie în aşa fel încât adversarul să nu aibă delegaţi la congres, la vot. Ce te faci însă într-o filială precum cea de la Iaşi, unde şeful e de-al lui Cîţu, başca vniversitar nehârşâit în sfori de partid, iar restul oamenilor sunt de-ai lui Orban, mulţi unşi cu toate alifiile?

Din ce am tras cu urechea înspre Bucureşti zilele astea, prin tabăra Cîţu, care e la butoane cu pandemia, şi care vrea să-şi maximizeze şansele, se pune la cale un plan potrivit căruia din cauza creşterii cifrelor Covid să fie decisă regândirea numărului total de participanţi la congres. Iar apoi, odată

declanşat procedeul, să se umble la numărul de delegaţi per judeţ, aşa încât la judeţele neclare sau pro Orban, cum e şi Iaşul, să fie tăiată macaroana cât de mult se poate. Ce brânză o să iasă de aicea şi cât de mare, pentru sau anti Iaşi, om vedea. Dar măcar c-o macaroană cu brânză poate ne-om alege la final...

Se va umbla sau nu la cifrele Covid, ca să iasă cine trebuie?

Apropo de pandemie, Covid şi congres, cică treaba ar fi chiar groasă, şi se discută tot mai intens în tabăra Cîţu şi la Guvern. Lucrurile stau cam aşa: dacă incidenţa creşte în ritmul actual, e posibil ca până sâmbătă Bucureştiul să intre în scenariul galben, ba chiar şi roşu cu niţel ghinion.

Asta înseamnă că adunarea celor 5.000 de delegaţi la congres nu va fi posibilă potrivit legilor valabile acum. Urmarea? Sunt două variante teoretice: 1 - schimbarea legii, 2 - schimbarea cifrelor. Poate nu aţi fost pe fază, dar cică la ambele se lucrează. Schimbarea legii înseamnă să permiţi adunarea a 5.000 de oameni în sală închisă pe cod galben, dar să fie vaccinaţi sau testaţi. Treaba asta e însă cu mari riscuri, căci poţi pierde oameni la vot.

Schimbarea cifrelor înseamnă să-l aduci de partea ta şi pe mister Raed, aşa încât să temporizeze puţin raportarea cifrelor, ca să aflăm că Bucureştiul intră în galben de duminică încolo, după congres, nu înainte. Mai e şi varianta 3 - amânarea congresului. Dar asta, fiind favorabilă lui Orban, nu a mai fost pusă pe masă. A, că uitam: huoo, jos pandemiaaa!

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.