O mare minune dumnezeiască la saloanele Covid de la Iaşi

Proaspăt externat, l-am văzut ieri la datorie, la emisiunea de la gazeta şantajiştilor lui Ghihocel Magazionerul, pe părintele Calistrat Chifan de la Vlădiceni, ăla făcut de altfel vedetă chiar de gazeta în cauză, de unde e cam nelipsit la confesiunile video, putând fi văzut cam o dată la trei-patru zile pe acolo.

Iar ieri l-am văzut cum povestea cu mare har telespectatorilor despre vindecarea lui miraculoasă de Covid, după ce a stat aproape două săptămâni internat la “Infecţioase”. Minune Dumnezeiască, ce mai deal-vale... Nu l-am auzit însă să povestească de o altă minune petrecută acolo, iubiţi drept-credincioşi, o adevărată lecţie de viaţă pentru el, dacă ştie s-o cetească în stele aşa cum se cuvine. Şi aşa cum credem că se cuvenea să o povestească la toate oiţele pe care le păstoreşte, dacă vrea să ne convingă că e de bună credinţă şi că s-a pocăit pentru tot trecutul neclar.

N-a fost să fie, însă, aşa că haideţi să vă povestim noi această minune pe care părintele vrea, ni se pare, s-o îndese sub preş, ruşinat probabil. Daţi aşadar foaia la pulsuleţul următor, ca să vedeţi păţania şi să bifaţi domniile voastre pilda, în locul celui care n-a făcut-o, deşi era primul care trebuia s-o facă!

Şi o grea lecţie de viaţă la uşa saloanelor

Cică acuma ceva vreme, nu prea multă, un tânăr care-l avea drept confesor pe părintele de mai sus vine la el şi îi mărturiseşte că s-a îndrăgostit, că iubeşte şi este iubit de o tânără frumoasă şi destoinică, fată cuminte şi în banca ei, că ar fi hotărât să se însoare cu ea, dar că vrea o binecuvântare de la părinte pentru că fata e catolică, şi că ar fi hotărât amândoi ca ea să treacă la ortodocşi.

Părintele, cică, s-a apucat să-l certe pe băiat, spunându-i să-şi vadă de treabă şi să lase popistaşa să-şi vadă de ale ei, că el trebuie să-şi găsească o fată de-a noastră, ortodoxă, şi câte şi mai câte cică n-a tunat şi fulgerat la adresa catolicilor cei răi părintele, zice-se, că băiatul a plecat ruşinat de acolo, dar şi revoltat. În final, omul şi-a văzut de treabă, s-a căsătorit cu fata şi nu a mai călcat pe la părintele cel fundamentalist.

Timpul trece,dar nu după multă vreme iată că părintele se îmbolnăveşte de covidoză şi se internează la Infecţioase. Aici are parte de toată atenţia şi îngrijirea speciale, mai ales din partea asistentei de salon, fată foarte caldă şi plină de compasiune cu pacienţii, pâinea lui Dumnezeu, nu alta.

La externare, părintele vine la ea să-i mulţumească, iar în acest moment prelatul nostru vestit, dar parcă nu prea smerit, primeşte o lecţie pe care ar trebui s-o povestească la toţi în gura mare, iubiţi drept-credincioşi: fata îi mulţumeşte şi ea, şi îi spune blând că ea este fata aia catolică cu care până la urmă iubitul ei ce i s-a spovedit la biserică s-a însurat. Cam atâta am avut a vă spune pe azi, părinte! Doamne-ajută!

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.