O mașină abandonată noaptea pe liniile de tramvai din Piața Unirii a ridicat tensiunea la maxim și a scos la iveală o problemă cât casa

Călătorii au fost obligați să aleagă să meargă pe jos sau să apeleze la servicii de taxi având în vedere ora înaintată. Situația ar fi continuat așa, cel mai probabil mult timp, dacă Poliția Locală nu ar fi aflat numărul de telefon al tânărului care-și lăsase mașina în voia sorții. Martorii spun că ar fi coborât în pijamale ușor amuzat de cele întâmplate. Marea problemă este dată de faptul că Serviciile Publice nu mai operează după ora 16, iar mașinile lăsate la întâmplare nu pot fi ridicate.

Cazul povestit pe larg de o ieșencă

„Eram în tramvaiul 3, veneam de la Gară și mergeam spre casă, spre Dancu. Nu am bani să dau pe taxiuri și am stat până în ultimul moment ca să văd dacă se rezolvă problema. Cumpărasem și bilet, în plus. Mai ales că, fiind în jur de ora 22,30, era probabil ultimul tramvai pe care mai puteam să-l prind. Sunt revoltată că a trebuit până la urmă să iau taxiul. Și nu numai eu, ci zeci de oameni din tramvaiele blocate în zonă, unul după altul, care timp de aproape o oră nu au mai putut pleca. Toată lumea era indignată cum de autoritățile, CTP sau Poliția, nu pot chema o mașină, un utilaj de ridicare mașini care să mute 1-2 metri acel autoturism ce bloca linia de tramvai. Este incredibil ca autoritățile să nu poată rezolva o așa problema banală. Ce pretenții să mai avem atunci să rezolve alte probleme grave? Toți, vatmani și polițiști locali, spuneau că nu au ce să facă, pentru că firma de utilaje de ridicat mașini cu care au contract nu lucrează decât până la ora 16. E posibil așa ceva? Păi, cum facem: închidem orașul la ora 16? Eu văd de altfel prin oraș, sau pe Facebook, că sunt utilaje de ridicare mașini, dacă ai nevoie de o tractare la service, care sunt disponibile non stop, inclusiv după miezul nopții. Cum de autoritățile au găsit doar o firmă ce are program doar până la ora 16?”, ne-a povestit incidentul o ieșeancă din Dancu.

Ce spune șeful de la SPI

Directorul Servicii Publice ne-a precizat că îi este imposibil ca șoferii de pe platforme să lucreze după lăsarea întunericului. „Nu avem cum să lucrăm în două schimburi deoarece nu putem funcționa pe întuneric. De exemplu, nu putem manevra platformele în siguranță, nu putem face fotografii la mașini. Avem multe probleme cu șoferii care rămân fără mașini și apoi reclamă că le-am zgâriat”, ne-a spus Laurențiu Ivan, directorul de la Servicii Publice. Totuși, șeful Poliției Locale, Liviu Zanfirescu, care s-a implicat în acest caz, sugerează că o mașină care să ridice autoturismul de pe liniile de tramvai era pe drum, dar nu a mai fost nevoie. „Personal am solicitat platforma de la SPI. Era pe drum, însă între timp, am identificat un număr de telefon și am contactat deținătorul autoturismului care s-a prezentat la fața locului. Ar fi bine să dispunem de platformă”, ne-a spus Liviu Zanfirescu. Mașinile lăsate de către șoferi pe liniile de tramvai au ajuns o problemă uriașă pentru ieșenii care circulă cu mijloacele de transport în comun. Șefii Companiei de Transport Public (CTP) Iași spun că s-au înmulțit aceste situații în ultima perioadă. „Este o problemă mare pentru noi. Numai în această săptămână am avut patru situații, și toate seara. Am avut chiar și la ora 21. O să vedem cum o rezolvăm”, ne-a comunicat Cristian Stoica, șeful CTP Iași.

