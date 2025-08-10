MICA PUBLICITATE
Național

O mașină de pompieri s-a făcut scrum, după o defecțiune la instalația electrică

De Redacția
duminică, 10 august 2025, 19:10
O mașină de pompieri s-a făcut scrum, după o defecțiune la instalația electrică

O maşină de pompieri a fost distrusă, duminică, într-un incendiu produs în judeţul Teleorman. Maşina se îndrepta către o intervenţie, când s-a produs o defecţiune la instalaţia electrică şi a luat foc.

”Astăzi, 10 august, în jurul orei 14:24, pompierii militari din cadrul Detaşamentului Alexandria au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie uscată şi mirişte, produs în apropierea DN 52, în zona Izvorul Rece. Pentru gestionarea acestei situaţii de urgenţă, la locul evenimentului s-a deplasat un echipaj format din cinci subofiţeri, cu o autospecială de stingere de mare capacitate (9.000 litri)”, a transmis, duminică seară, ISU Teleorman.

Sursa citată a precizat că salvatorii au constatat că incendiul se manifesta pe o suprafaţă foarte mare, de ordinul zecilor de hectare, motiv pentru care au solicitat sprijinul a două echipaje suplimentare – unul din cadrul Detaşamentului Alexandria şi unul din cadrul Gărzii de Intervenţie Furculeşti.

”Din informaţiile preliminare, în timp ce se apropiau de zona afectată pentru a acţiona eficient, autospeciala a suferit o defecţiune tehnică majoră, instalaţia electrică luând foc. Concomitent cu acţiunea de lichidare a incendiului izbucnit la instalaţia electrică – folosind stingătoarele din dotare – o parte dintre pompieri au continuat să acţioneze pentru limitarea propagării incendiului de vegetaţie, favorizat de vânt, spre poziţia lor”, a mai transmis sursa citată.

Din cauza avarierii complete a instalaţiei electrice, echipajul nu a mai putut utiliza sistemul de refulare sau golire a bazinului de apă, ceea ce a condus la propagarea flăcărilor şi la distrugerea autospecialei.

”Precizăm că, din punct de vedere operaţional, intervenţia nu a fost afectată, întrucât celelalte două autospeciale de stingere solicitate au ajuns la faţa locului şi au acţionat pentru lichidarea incendiului. Din fericire, niciun membru al echipajului nu a fost rănit”, arată pompierii. În prezent, se desfăşoară cercetările specifice pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului.

Etichete: incendiu, pompieri

