O moţiune cu schepsis

PSD se laudă că pregăteşte deja prima moţiune de cenzură. Deşi încercarea de a dărâma neştiutorul guvern Cîţu nu are sorţi de izbândă, ideea strategului Vasile Dîncu nu este deloc rea.

După nici trei luni de la alegerile parlamentare, finalizate cu victoria clară a PSD, alianţa PNL-USR-UDMR scârţâie lugubru pe la toate încheieturile. Contrele pe tema proiectului de buget sunt doar ultimele dintre multele nemulţumiri ce afectează relaţiile dintre partidele de la guvernare. Pensiile speciale, nepotismul din administraţie, haosul din sănătate, mizeria din educaţie, impotenţa magistraţilor etc. sunt alte câteva subiecte ce îi încaieră pe partenerii din fruntea ţării, din pricina modului foarte diferit în care şi-ar dori să „rezolve” aceste probleme. Unii, cu chelneriţe; alţii, cu securiste; iar ungurii, cu ajutorul lui Orban. Viktor, pentru amici!

Agresând în acest moment puterea cu o moţiune de cenzură, PSD nu doreşte altceva decât să verifice unitatea coaliţiei; pe câte voci vorbeşte, care sunt personajele cele mai influente, cât de coerent şi de hotărât este mesajul guvernanţilor. În ceea ce priveşte votul final, deşi previzibil, acesta va da eventual seama de cât de eficace îşi îndeplinesc misiunea agenţii PSD ce au infiltrat PNL în ultimul an şi jumătate. De altfel, în multe locuri din ţară, liberalii şi pesediştii se înţeleg ca în vremurile glorioase ale USL.

De asemenea, este de urmărit şi cum va reacţiona strada la iniţiativa opoziţiei. Stârnite deja de îngheţarea salariilor şi de amânarea creşterii pensiilor, sindicatele manipulate de „partidoi” fac oricum destulă gălăgie. Dar va creşte presiunea lor asupra guvernului? Li se vor alătura liderilor sindicali, cu avere şi apucături demne de Jimmy Hoffa, pe lângă bugetari ce-şi cresc pe furiş salariile nemeritate, şi oameni de bună credinţă, dezamăgiţi prea repede de minciunile guvernanţilor?

E obvious că PSD se alimentează electoral tocmai din bâlbâielile şi vizibila lipsă de soluţii a coaliţiei la problemele economiei generate atât de pandemie, de „moştenirea dezastruoasă”, cât mai ales de frica de reforme. E uşor de presupus că acest întâi an al ciclului 2021-2024 va fi extraordinar de dificil pentru PNL-USR-UDMR, deci pesediştii sunt motivaţi să profite de orice avantaj al luptei politice. E dreptul lor.

Dar ce se va întâmpla în următorii ani? Din două, una. În prima variantă, ceva mai probabilă, guvernarea va înseamna un eşec total, caz în care PNL se va transforma fie în PNŢCD (va dispărea), fie în ALDE (se va iubi din nou cu PSD), funcţie de interesele celor care vor conduce partidul. (Soarta USR e oleacă mai greu de intuit.) În a doua variantă, sumele uriaşe primite de la UE plus demararea reformelor structurale (amânate vreme de 30 de ani) plus aplicarea unor măsuri sociale corecte etc. chiar îşi vor arăta efectele pozitive la nivelul întregii societăţi, iar electoratul va reveni la sentimente mai bune faţă de cârmuitori.

PSD nu-şi permite a doua variantă. Bolşevic, populist şi corupt până în vârful unghiilor murdare, partidul lui Marcel Ciolacu ştie prea bine că într-o ţară normală ar vegeta undeva la periferia societăţii, băgat în seamă doar de securişti neputincioşi, pensionari nostalgici şi puşcăriaşi din Teleorman. Aşadar, pesediştii sunt obligaţi să atace puterea ca să descopere din timp punctele cele mai vulnerabile ale coaliţiei. Gaşca penală a lui Ludovic Orban, tribul venal al lui Dan Barna şi oportunismul lui Kelemen Hunor sunt doar câteva dintre ele.