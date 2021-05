O nouă amânare pe tema fotbalului

Politehnica Iaşi a rămas fără sprijin financiar de la municipalitate şi după şedinţa de ieri a Consiliului Local Iaşi în care pe ordinea de zi figura un proiect de alocare a sumei de 3,25 milioane lei. Proiectul a fost retras chiar de către iniţiatorul lui, primarul Iaşului, Mihai Chirica. Acesta şi-a motivat gestul prin necesitatea de a discuta cu mintea limpede subiectul, într-o şedinţă extraordinară care va avea loc săptămâna viitoare. Aprobarea proiectului era sub semnul întrebării, după ce joi nu primise avizul Comisiei de Sport şi Tineret. PSD anunţase că toţi cei cinci consilieri ai săi se vor abţine de la vot, atitudine pe care a avut-o în Comisie şi Cezar Baciu, de la USR PLUS, consilierul cu votul căruia trecuse bugetul Iaşului propus de Chirica. Ceilalţi opt consilieri USR PLUS anunţaseră că vor cota contra. Chirica ar fi avut astfel doar 13 voturi, 11 de la PNL şi 2 de la PMP, faţă de 14 ale “opoziţiei”.

Principala motivaţie a atitudinii USR PLUS şi PSD este nepunerea în practică a solicitării de restructurare totală a vârfului Politehnicii, cerere lansată în repetate rânduri în ultimele luni.

Ieri s-a încercat îndulcirea tonului contestatarilor prin lansarea în Palatul Roznovanu a unor “înştiinţări” semnate de patru dintre asociaţii Politehnicii, Adrian Ambrosie, Leonid Antohi, Ion Apostol şi Mircea Ursu. Aceştia anunţau că îşi depun mandatul din „Consiliul Director al Asociaţiei CSM Politehnica Iaşi, începând cu 29.05.2021,” dacă în şedinţa CL era aprobată finanţarea solicitată de Poli. Antohi şi Ursu şi-au exprimat şi disponibilitatea de a “susţine interesele clubului”, iar Ambrosie şi Apostol au mai precizat:: “Fac acest gest de onoare, nu pentru că nu mi-am îndeplinit îndatoririle în cei 11 ani de mandat, fără a fi remunerat de club, timp în care clubul a avut perfomanţe notabile, ci pentru a ajuta echipa într-un moment dificil (…)”.

Dacă Apostol nu a încasat niciun leu de la Poli, Adrian Ambrosie, care a fost şi preşedinte executiv, apoi manager, a încasat bani din numeroase direcţii de la clubul de fotbal, începând cu 2017: salariu, primă de instalare, primă de joc, primă de obiectiv etc. Printre altele, retribuţia lunară a lui a fost şi de peste 32.000 de lei, a încasat un bonus de 10.000 de euro net şi circa 100.000 de lei ca urmare a rezilierii contractului de manager. Mai merită precizat faptul că formulările din înştiinţările lui Ursu şi Antohi, respectiv ale celor semnate de Ambrosie şi Apostol, erau identice, incluzând aici şi capitolul erori.

Rândurile celor patru capi ai clubului, susţinuţi de Chirica, nu i-au mulţumit pe consilierii care-i contestă. Consilieri USR PLUS şi PSD au solicitat plecarea lui Ambrosie, Apostol, Antohi şi Ursu şi din Adunarea Asociaţilor, nu numai din Consiliul Director. Asta pentru că Adunarea Asociaţilor este vioara întâi la club, având dreptul, printre altele, de a stabili componenţa Consiliului Director.

Despre al cincilea asociat vechi al clubului, Ioan Melinte, se spune că şi-a dat demisia din Consiliul Director, neexistând însă un anunţ oficial pe această temă. În ceea ce priveşte statutul lui Ioan Bucu la club, acesta este neclar, fostul portar apărând recent în peisaj.

Negocieri cu secretarul

Un alt punct solicitat de consilieri şi nerezolvat de Poli până ieri a fost întocmirea actelor adiţionale prin care jucătorii şi antrenorii renunţă la jumătate din salariile corespunzătoare perioadei martie – mai. În condiţiile în care nimeni din CD nu s-a aplecat asupra subiectului, iar preşedintele Ciprian Paraschiv mai are câteva zile din preaviz, fotbaliştii spun că tratează diminuările cu secretarul clubului! Conform unor surse, toţi jucătorii şi, cu excepţia lui Nicolo Napoli, care nu a dat vreun răspuns, toţi antrenorii şi-au arătat disponibilitatea de a renunţa la o parte din bani. Parafate sunt însă doar câteva acorduri. Condiţia de reducere a drepturilor este ca datoriile să fie stinse în totalitate până pe 15 iunie, angajaţii nemaiavând încredere în promisiuni. (Ovidiu MINEA)