O nouă bază pentru drumarii județului, la Miroslava, pentru intervenții în regim de urgență. Unde va fi aceasta amenajată?

Direcția de drumuri a Consiliului Județean va face o bază de intervenții pe raza comunei Miroslava.

Consiliul Județean (CJ) Iași va prelua un teren de la Primăria Miroslava cu o suprafață de 4.000 mp. Consilierii localii din comuna limitrofă Iașului au dat deja undă verde transferului de proprietate. Includerea în patrimoniul județului va fi posibilă după adoptarea unei hotărâri în acest sens și de plenul CJ, ședința fiind programată pe 22 octombrie.

Valoarea terenului se ridică la aproape 60.000 lei, potrivit documentației care fundamentează proiectul de hotărâre. Scopul CJ este ca terenul să fie utilizat de către Direcția județeană de administrare a drumurilor județene (DJADJ) în vederea amenajării unei baze operaționale dedicate activităților de întreținere și intervenție asupra infrastructurii rutiere din județ.

DJADJ vrea să construiască o bază modernă care să permită depozitarea materialelor, parcarea utilajelor, desfășurarea activităților administrative și asigurarea intervențiilor rapide, mai ales în sezonul rece sau în situații de urgență (alunecări de teren, inundații, deszăpeziri, reparații urgente etc.).

Cele două unități administrativ-teritoriale au semnat deja un proces verbal de predare-primire a terenului în cursul săptămânii trecute.

Primăria Miroslava a pus condiții pentru transferul de proprietate. Astfel, toate documentațiile tehnice și obținerea autorizației de construire au ca termen 12 luni, iar baza trebuie să devină operațională în maximum 24 de luni de la începerea lucrărilor.

„În cazul în care oricare dintre obligațiile prevăzute nu sunt respectate, Consiliul Locla al comunei Miroslava va solicita Consiliului Județean Iași să eliberze terenul de orice sarcini și să retransmită terenul în patrimoniul comunei Miroslava, în baza unei hotărâri de consiliu județean, conform legii”, se arată în decizia consilierilor locali din Miroslava, adoptată la finalul lunii septembrie 2025.

Baza operațională a DJADJ va fi amenajată lângă varianta de ocolire a municipiului Iași, în zona în care va fi construit campusul științific „Agritech”, un proiect al Universității pentru Științele Vieții Iași.

