O nouă comună bate Iașul – Politehnica a fost învinsă de doi foști ieșeni, Andrei Cristea și Boiciuc

Politehnica Iași a suferit un nou eșec în Liga a II-a de fotbal. După ce în precedenta deplasare pierduse la Afumați, azi Poli a cedat, 0-2 (0-1), în fața formației unei alte comune din jurul Bucureștiului, Chiajna.

Interesant e faptul că antrenorul gazdelor și căpitanul acestora, Andrei Cristea, respectiv Alexandru Boiciuc (care a semnat golul doi), sunt foști jucători ai Politehnicii.

Politehnica a fost bătută de legenda sa, Andrei Cristea

Cristea este jucătorul cu cel mai mare impact la Poli după 1989. În Copou, fostul căpitan a dat 65 de goluri în 191 de meciuri oficiale, între care s-a numărat și prima reușită europeană din istoria Iașului. Fostul golgeter al României a marcat golul 100 în Liga I chiar în poarta Chiajnei, într-un meci Concordia – Poli (3-6), disputat în decembrie 2018, fotbalistul punctând în cariera lui de opt ori în poarta ilfovenilor. Cristea e pe locul 25 în clasamentul golgeterilor all-time din România, cu 114 reușite în 421 de partide. În plus, a mai înscris de 11 ori în 24 de prezențe în Cupa României, de 12 ori în 45 de meciuri în campionate străine și de 6 ori în 36 de dispute în cupele europene.

În ceee ce-l privește pe Boiciuc, care e născut în Republica Moldova, el e format la Poli, unde a stat până în 2017.

Inovația ratată a lui Tony: Ofori – vârf

Iată și alte știri legate de duelul de azi, din etapa a IX-a a Ligii a II-a.

* Jucător de bandă, Ofori, care a fost accidentat o perioadă, a fost titularizat de Tony și folosit atacant împins, postură în care a jucat doar de patru ori în toată cariera. La pauză, Ofori a trecut în banda dreaptă, în locul lui Hrib, iar Alounga a fost introdus vârf.

* Șeroni a fost înlocuit rapid, în minutul 29, după ce a acuzat probleme musculare.

* Ambele echipe au avut câte o cerere refuzată de penalty, la căderile în careu ale lui Neicuțescu (62) și Alounga (77).

* Portarul gazdelor, Kucer, a purtat un tricou de o culoare foarte apropiată de cea a echipamentului ieșenilor, galbenă.

* Rezerve neutilizate la Poli au fost Niga, R. Gligor, Ruben Silva și R. Olaru. Pe lista adițională au fost Cuciureanu și Denis Ciobanu. Jipa și Tiehi, care au avut unele probleme de natură medicală, au fost lăsați acasă, alături de Istratie, care e accidentat. Alceus încă nu a fost legitimat.

* Ca de obicei, Poli a fost însoțită de un consistent grup de fani, care au fost foarte activi.

