O nouă ediție a programului „Go Digital in Law – Winter School” la Facultatea de Drept de la UAIC

Evenimentul va avea loc în format fizic, între 24 februarie și 1 martie 2025, reunind aproape 100 de participanți internaționali interesați de noile provocări și oportunități ale erei digitale în drept.

Această ediție se evidențiază prin colaborarea cu zece universități europene din Franța, Spania, Finlanda, Polonia, Ungaria, Austria și Portugalia, consolidând astfel dimensiunea internațională a programului. „Go Digital in Law” le oferă participanților șansa de a învăța direct de la profesori, cercetători și experți recunoscuți la nivel european, facilitând schimbul de cunoștințe și experiențe relevante.

Legal Tech, inovație juridică și ateliere practice

Pe lângă cursurile și dezbaterile academice, ediția din acest an pune un accent deosebit pe Legal Tech și inovația juridică, domenii esențiale pentru viitorul profesiei de jurist. Printre temele abordate se numără:

Inteligența artificială și dreptul (AI governance);

Reglementările europene privind platformele digitale (DSA – Digital Services Act și DMA – Digital Markets Act);

Protecția datelor;

Blockchain și impactul său juridic.

Prin sesiuni interactive, participanții vor înțelege efectele reglementărilor europene recente asupra mediului digital și asupra profesiei juridice. În plus, atelierele practice incluse în program le vor permite să lucreze pe studii de caz concrete și să găsească soluții inovatoare în domeniul juridic.

O parte dintre activitățile școlii de iarnă se vor desfășura în Bucovina, în parteneriat cu Bucovina Digital Media Days, oferind astfel o experiență educațională completă și aplicată.

COPEJI 8.0 – O conferință internațională de tradiție

Conform unui comunicat, în ultima zi a școlii de iarnă, participanții vor avea oportunitatea de a lua parte la Conferința Internațională „Legal Perspectives on the Internet” (COPEJI 8.0), cu tema „Living in a Bubble. Cyberspace, Law and Beyond”. Aceasta este o conferință de renume internațional, organizată în acest an în parteneriat cu Universitatea Eötvös Loránd (ELTE) din Ungaria și Universitatea din Poitiers, Franța.

Evenimentul va aduce în prim-plan dezbateri academice și profesionale despre drepturile digitale, reglementările privind platformele digitale (DSA & DMA), riscurile și beneficiile inteligenței artificiale în spațiul cibernetic, impactul noilor tehnologii asupra democrației și asupra protecției datelor, precum și provocările legislative în domeniul securității cibernetice. COPEJI 8.0 reunește experți în dreptul digital, reprezentanți ai instituțiilor europene, practicieni din domeniul juridic și specialiști în tehnologie, oferind o platformă esențială pentru discuții privind viitorul reglementărilor din mediul digital și a noilor tehnologii.

