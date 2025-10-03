MICA PUBLICITATE
SPORT

O nouă etapă întinsă pe cinci zile. Politehnica joacă mâine, la Chiajna, cinci meciuri pot fi urmărite în direct

De Ovidiu MINEA
vineri, 03 octombrie 2025, 03:25
Etapa a IX-a a Ligii a II-a de fotbal începe astăzi, cu meciul FC Bihor – FC Voluntari, care va avea loc la Oradea, cu începere de la ora 17:00, și va fi transmis în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cele mai multe dispute ale rundei au loc mâine, când se joacă opt partide: Concordia Chiajna – Politehnica Iași (în direct pe frf.tv), CS Tunari – Metalul Buzău, CS Dinamo București – CS Afumați, CSM Reșița – CSM Slatina, Chindia Târgoviște – FC Bacău, CSC Șelimbăr – AFC Câmpulung Muscel, Olimpia Satu Mare – CSC Dumbrăvița – toate, de la ora 11:00, și Corvinul Hunedoara – Steaua București (în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1), care va avea startul la ora 12:30.

Duminică, de la 12:30, se dispută meciul Sepsi Sfântu Gheorghe – Ceahlăul Piatra Neamț, iar marți, de la ora 20:00, are loc duelul dintre ASA Târgu Mureș și Gloria Bistrița. Ambele confruntări vor fi televizate de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

După opt etape, clasamentul Ligii a II-a arată astfel:

Etichete: ACSM Politehnica Iași, concordia chiajna, Liga a II-a

