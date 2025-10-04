O nouă modă face furori printre ieșeni: vacanță în octombrie și noiembrie. Sunt preferate atât băile termale, dar și plajele din Maldive sau Seychelles

Când mercurul scade în termometrele din Iași, o parte dintre ieșeni abia încep să-și pregătească valizele. Pentru unii, toamna înseamnă concedii în stațiuni termale, alții pornesc mai departe, în căutarea soarelui, spre destinații precum Cipru, Egipt, Dubai. Iar cei cu chef de aventură pun deoparte câteva mii de euro pentru Maldive, Zanzibar sau circuite culturale în Asia.

Extrasezonul nu mai e despre „pauză de vacanță”, ci despre libertatea de a călători altfel, spun agenții de turism pe care i-am întrebat ce vacanțe preferă ieșenii când sezonul vacanțelor s-a încheiat oficial.

„Una dintre cele mai preferate e Sovata”

„Vacanță poate fi oricând. Ieșenii noștri se îndreaptă în timpul toamnei, cel puțin cei care au trecut de 40-50 de ani, către stațiuni balneare din România. Iar una dintre cele mai preferate e Sovata – deși e mai scumpă, pentru că acolo sunt hoteluri cu un confort mai înalt. O altă destinație e Covasna și apoi mai avem și Slănic Moldova pentru cei care merg pentru odihnă, masaj, relaxare, ape calde. Dar mica agitație a extrasezonului e către ținuturi mai calde”, a explicat pentru „Ziarul de Iași” co-fondatorul agenției de turism Dedal Tur Iași, Vasile Mrejeru.

Iar turiștii din extrasezon cuprinși de „mica agitație” în căutarea soarelui se îndreaptă fie spre țări mai apropiate geografic de România, fie spre destinații care sunt încă văzute ca exotice. „Primii se îndreaptă acum spre Cipru – e o destinație care se vinde foarte bine acum, pentru că până pe la mijlocul lunii noiembrie temperatura apei e încă confortabilă – sau spre Hurghada și Sharm el Sheik, în Egipt, țară în care, la fel, temperaturile sunt acum foarte plăcute pentru o vacanță. Și, mai nou, e cerere pentru Dubai, de când s-a lansat Fly Dubai. Acum sunt prețuri corecte către aceste destinații, pentru că în timpul iernii e competiție cu piața vestică, vin turiști din Europa Occidentală acolo”, a mai detaliat reprezentantul Dedal Tur. O vacanță confortabilă, cu cazare la un hotel „decent” costă circa 2.000 de euro/cuplu. „Dacă mergi în Dubai, mai adaugi ceva la această sumă”, arată aceeași sursă.

Circuite în Vietnam – Cambodia

Vorbind despre destinațiile exotice alese de ieșeni, Vasile Mrejeru enumeră Zanzibar, Maldive, Kenya sau chiar Seychelles.

„Bucureștiul este de mult conectat cu zona sudică a globului și turiștii de acolo merge de câteva sezoane către aceste destinații. Acum începe și lumea din Iași să fie interesată de ele pentru că, prin Fly Dubai și hub-ul lor turistic există conexiuni cu aceste destinații”, detaliază agenții de turism.

Mrejeru a observat și un trend care îi pivește în special pe călătorii de vârsta a treia, cei care nu depind de vacanța elevilor și pot să plece și în alte perioade din an sau cărora timpul și bugetul le permite să plece mai des în vacanță. „Pachetele de vacanță sunt foarte la modă în perioada aceasta a anului, iar în rândul persoanelor de vârsta a treia există un interes sporit pentru circuite de descoperire”, arată co-fondatorul Dedal. Cu alte cuvinte, sunt călătorii care nu rămân cazați pe întrega durată a sejurului într-o anumită stațiune sau localitate, ci merg și descoperă mai multe locuri interesante, cu cazare în locații diferite.

„Circuitele vândute de noi sunt cele ale tur-operatorilor, dar facem și noi propriile circuite. Pentru iarna aceasta și primăvara viitoare ofertăm circuite în Vietnam – Cambodia, în Coreea de Sud, în Japonia și în Valea Loarei”, a adăugat reprezentantul Dedal Tur Iași.

Vacanță în rate

Călătorii în căutare de vacanțe în extrasezon ar putea beneficia de avantaje dacă apelează la cea mai veche agenție de turism din România, Paralela 45, mai spun agenții de turism din Iași. Compania a fost achiziționată recent de Rainbow Tour SA, unul dintre cei mai mari operatori de turism care operează pe piața turistică poloneză, iar „investiția a adus avantaje la negocierea cu ofertanții de vacanțe”.

Unele avantaje sunt explicate și pe site-ul Paralela 45.ro și se referă la carduri de fidelitate și discounturi la produsele turistice marca Paralela 45, achiziționate în agențiile companiei sau vacanțe cu plata în rate (de la 1 la 12 rate, în funcție de banca emitentă a cardului cu care se efectuează plata). Discounturi pentru familiile care se înscriu într-un program până la 31 octombrie sau o vizită gratuit la una dintre atracțiile din destinația aleasă de client ar fi alte avantaje menționate de agenții de turism din Iași.

„România este o piață în dezvoltare dinamică, în care interesul pentru turismul străin organizat este în creștere. Creșterea PIB-ului pe cap de locuitor, măsurată prin paritatea puterii de cumpărare, se traduce prin creșterea activității de călătorie a locuitorilor țării. Suntem convinși că cei 35 de ani de experiență și know-how ne vor permite să dezvoltăm semnificativ oferta Paralela 45 și să-i consolidăm poziția pe piață”, a declarat Maciej Szczechura, președintele Consiliului de Administrație al Rainbow Tours S.A la anunțarea tranzacției.

Cu gândul la Crăciun și Revelion

De fapt, spune Maria Iurașcu, de la Hello Holidays Iași „majoritatea clienților noștri se gândesc acum la vacanțele de Crăciun și Revelion, perioadă pentru care Viena este una dintre cele mai căutate destinații. Iar pentru cei care au un buget mai mic, un sejur cu autocarul costă în jur de 300 de euro către Viena. Dar căutate pentru perioada sfârșitului de an sunt și Praga, piețele de Crăciun din Alsacia și Budapesta”.

Iar cei care încă nu se gândesc la cum își vor petrece sfârșitul de an, dar sunt încă în căutarea soarelui și a plajelor își achiziționează acum sejururi în Egipt, Tunisia, Maroc sau Dubai, a mai explicat reprezentanta de la Iași a companiei Hello Holidays. O astfel de vacanță costă în jur de 600-700 euro de persoană dacă include cazare și transport sau peste o mie de euro dacă e un circuit turistic în aceste destinații.

Nu e o goană după vacanțe, dar extrasezonul începe să își facă loc în planurile ieșenilor. Pentru unii înseamnă băile liniștite de la Sovata, pentru alții câteva zile cu soare în Egipt sau un circuit mai lung, într-un colț de lume mai greu de ajuns altădată. Oferta s-a diversificat, iar agențiile observă un ritm diferit al călătoriilor – mai puțin legat strict de sezonul estival și mai mult de dorința de a pleca atunci când contextul și dispoziția o permit.

Publicitate și alte recomandări video