O nouă sală de fitness va fi construită în zona centrală a Iașului

Proiectul urbanistic va fi aprobat în această toamnă de către consilierii locali.

Investitorul este Body Line, societatea care gestionează centre similare în zone precum Păcurari, Tătărași, Alexandru cel Bun și Dacia. Clădirea în care va funcționa unitatea sportivă va avea un regim de înălțime cu 2 etaje și va fi construită pe un teren cu o suprafață de 500 mp în zona Smârdan.

„Această investiție urmărește să răspundă nevoilor cetățenilor care caută facilități sportive într-o zonă bine conectată la restul orașului, oferind acces rapid și confortabil din toate cartierele. În plus, prezența altor servicii și funcțiuni urbane în apropiere contribuie la creșterea atractivității locației”, se arată planul urbanistic zonal (PUZ).

Primăria Iași a publicat ieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea PUZ, semn că investiția va intra în dezbaterea Consiliului Local (CL) în această toamnă, eventual chiar cu ocazia ședinței ordinare de la finalul lunii septembrie.

„Zona studiată prezintă un potențial semnificativ pentru dezvoltarea urbană și revitalizarea spațiului construit și amenajat, prin diversificarea funcțiunilor economice și îmbunătățirea calității vieții prin integrarea de spații verzi și zone recreative”, se mai precizează în documentație.

Conform sursei citate, poziționarea centrală a terenului asigură conectarea cu principalele artere de circulație și zone de interes istoric și cultural. În același timp, susține investitorul, dezvoltările din zonă trebuie să pună accent inclusiv pe activități comerciale și sociale, în condițiile în care, în ultimii ani, au fost construite numeroase blocuri în vecinătate.

„Dezvoltarea propusă pentru această zonă implică, de asemenea, integrarea unor dotări suplimentare, cum ar fi facilități sportive și recreative, adaptate nevoilor locuitorilor și vizitatorilor, având în vedere caracterul dinamic și diversificat al centrului orașului”, potrivit planului urbanistic.

După aprobarea proiectului în plenul CL, beneficiarul va întocmi proiectul tehnic și, ulterior, va depune documentația la Primăria Iași în vederea obținerii autorizației de construire. Investitorul estimează că lucrările ar putea demara în a doua jumătate a anului 2026.

Publicitate și alte recomandări video