O nouă scamatorie marca Alexe Costel: Pagina de Facebook „Alături de Marius Bodea“ (P)

Pagina de Facebook Alături de Marius Bodea este o nouă scamatorie marca Alexe Costel care a fost scoasă ieri în afara legii de către Justiția română.

Publicând aparent conținut favorabil, administratorii ascunși ai acestei pagini false au obținut ilegal datele demografice ale persoanelor care îmi urmăresc activitatea și au început să posteze mesaje în numele meu pe toate grupurile de Facebook din județul Iași. Așa cum intuiam, pe final de campanie electorală au început să facă în numele meu aprecieri otrăvite despre campania USR PLUS Iași, iar pe mine personal m-au blocat să pot comenta pe această pagină.

Nu trebuie să mire pe nimeni faptul că o mulțime de oameni nu mai doresc să vină la vot, sătui de aceleași practici murdare și politicianiste de ani și ani de zile.

O campanie electorală în care nu se discută despre proiecte și soluții concrete pentru viitorul Iașului este o campanie electorală irosită pentru oamenii care așteptau să afle de ce trebuie să iasă la vot.

În loc să le oferim ieșenilor șansa unor dezbateri de programe și soluții, adversarii mei au preferat să se ascundă în spatele unor pagini anonime de Facebook pentru a împroșca cu noroi atât în mine, cât și în așteptările ieșenilor de a afla ce le propunem noi pentru următorii patru ani.

Am fost cel mai atacat candidat în această campanie electorală iar acest lucru nu poate decât să confirme faptul că lupta pe care am dus-o zi de zi, an de an, cu mafia locală a deranjat și deranjează în continuare. Însă acest lucru nu mă sperie și promit să îmi duc lupta mai departe, chiar dacă este nevoie să îmi caut dreptatea în Tribunale.

Marius Bodea

Candidatul USR PLUS la Președinția Consiliului Județean Iași