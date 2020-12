O nouă versiune a serialului Sex and the City, produsă în serie limitată pentru HBO Max

Platforma Warner Media lucrează să readucă clasica producţie „Sex and the City”, iar dacă aceste înţelegeri vor fi semnate atunci este probabil să fie difuzată o serie limitată mai degrabă pe HBO Max decât HBO, postul care a difuzat serialul original.

Aceasta ar marca readucerea în prim plan a serie, după ce la începutul lunii decembrie se vorbea că ar fi în cărţi o posibilă continuare a serialului True Blood, iar postul de televiziune ar putea reporni şi seria In Treatment.

Serialul Sex and the City a fost creat de Darren Star pe baza cărţii lui Candace Bushnell şi le-a avut în rolurile principale pe Sarah Jessica Parker care a jucat-o pe Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon în rolul Mirandei Hobbs, actriţa Kristin Davis a jucat-o pe Charlotte York iar Kim Cattrall pe Samantha Jones.

Potrivit The New York Post, care a scris despre revenirea seriei Sex and the City, a relatata că Parker, Davis şi Nixon ar fi interesate să reia celebrele roluri, însă Cattrall care a jucat în serialul difuzat de Fox - Filthy Rich - este puţin probabil să revină.

Serialul cu episoade de o jumătate de oră a avut şase sezoane a câte 95 de episoade şi a fost difuzat de HBO între anii 1998 şi 2004. A fost urmat de lung-metraje în anul 2008 şi 2010. Un al treilea film trebuia să apară, însă nu a progresat în niciun fel. Un prequel care a avut două sezoane numit The Carrie Diaries a fost difuzat de The CW în 2013, în care AnnaSophia Robb a interpretat o tânără Carrie Bradshaw.