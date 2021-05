O pacoste de „import”

Prima dată am auzit de prezenţa lor în România în 2017, când am fost în vizită la Apoldu de Sus (satul copilăriei mele) la o fostă colegă de generală şi de liceu, venită şi ea cu soţul la marea întâlnire a saşilor de la Sibiu. Un an mai târziu, aveam să văd câţiva şi la mine-n curte şi-n grădină, la Amnaş. La fel şi-n 2019. În 2020, am ajuns, din cauza pandemiei şi-a carantinei, abia în iunie la ţară. Deci abia atunci am pus ceva cartofi şi ceva fasole verde, ca-n fiecare an. Spre norocul meu - de-aş fi pus cartofii şi fasolea verde ca de obicei, prin aprilie, probabil că nu mai găseam mare lucru din plante - ca anul ăsta!