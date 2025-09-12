O poveste proastă distruge ușor bunele intenții ale „tăierii risipei” și ne poate arunca direct în brațele falimentului

„Tăierea risipei” este un început bun de poveste, dar el trebuie continuat cu onestitate și umilință. Altfel, toate eforturile din prezent, toate tăierile lui Bolojan vor păli în fața discursului naționalist/ suveranist și lumea va fi cucerită cu o poveste cât se poate de proastă, poveste ce ne va arunca direct în brațele falimentului.

Poveștile unesc oamenii și facilitează conviețuirea în grupuri mari și foarte mari. Natural, s-ar putea forma legături stabile, care să garanteze un trai fără evenimente sociale deosebite, între maximum 150-200 de persoane. Ideea aceasta este acreditată în toate cărțile publicate de către istoricul Yuval Noah Harari. Explicațiile lui țin, în special, de dinamica relațiilor, de posibilitatea de cunoaștere dintre indivizi, împăcarea și acomodarea intereselor comune. Poveștile au rolul să niveleze asperitățile dintre indivizi, să ușureze comunicarea și cooperarea. Harari explică, în cărțile sale, că astfel de povești care au creat legături durabile și stabile sunt cea a Bibliei și ale religiilor derivate din ea, cea a sistemului juridic sau a comerțului mondial, care a creat cadrul pentru relații între opt miliarde de indivizi.

Succesul nebun și total neașteptat al lui Călin Georgescu are la bază exploatarea unei astfel de povești: uite, odată, poporul ăsta era unul mândru și acum a ajuns să fie călărit de interese străine și adus la sapă de lemn. România nu mai este de ceva vreme o țară săracă. Foarte multe persoane își permit și sunt libere să circule în afara țării, mall-urile sunt pline ochi, restaurante la fel, pe străzile patriei nu mai încap mașinile, prețurile caselor urcă în ritm susținut, în primul rând datorită faptului că este cerere sustenabilă pentru ele, iar băncile nu mai știu ce să facă cu depozitele oamenilor. În mod, cumva, paradoxal, în ciuda tuturor evidențelor, năzbâtiile vânturate de Călin Georgescu au prins la public. Cel puțin o treime dintre români cred că l-ar vota cu ochii închiși dacă mâine ar fi alegeri.

Cum este posibil? Harari susține că nu este nevoie ca o poveste să fie neapărat adevărată, să aibă vreo urmă de apropiere față de evoluția naturală pentru ca oamenii să o adopte. La fel s-a întâmplat și cu minciunile turnate cu nonșalanță dezarmantă de către Călin Georgescu. Ne-a spus că limba dacă ar fi precursoarea limbii latine, că sticlele de Pepsi conțin nano-cipuri și, dacă consumăm un astfel de lichid, vom fi urmăriți de către autorități, ca să enumerăm doar două dintre minciunile sale monstruoase. Rezultatul? Tot mai mulți indivizi erau gata să-l voteze și îl priveau ca pe un guru salvator. El ne spunea pe față că ne vinde la ruși, oamenii, aproape în delir mistic, îl aplaudau și îi promiteau votul. Discursul său era construit ca o poveste ce avea în centru interesul național și salvarea nației.

Timpul a arătat că vorbele sale au atras oameni din toate păturile sociale, indiferent dacă erau educați sau nu. Puțin a lipsit ca CG să nu ajungă președintele țării. Chiar dacă, în ceasul al XII-lea, a fost scos în afara jocului, povestea spusă de el a fost preluată din zbor de partidele extremiste AUR, POT și SOS și vândută, într-o formă sau alta, mai departe. Dacă partidele aflate la putere – PNL, PSD, USR și UDMR – nu reușesc să pună pe masă o poveste la fel de credibilă ca cea a lui Călin Georgescu, cel mai probabil, la următoarele alegeri vom asista la confiscarea țării de către partidele extremiste. Ele nu au vreo soluție miraculoasă la îndemână. Nu ne aruncă nimeni bani din elicopter ca să plătim pensiile și salariile, din contră, cel mai probabil creditorii ne vor cere sumele date împrumut în avans, iar finanțările ulterioare vor fi oprite, ceea ce ne va duce direct în groapă, de unde nu vom mai putea ieși mulți ani, indiferent ce povești ne servesc suveraniștii. Ideea este că membrii coaliției, în loc să se certe între ei, în loc să-și arunce tot felul de invective în public, mai bine ar pune mâna la construcția unei povești de succes. „Tăierea risipei” este un început bun de poveste, dar el trebuie continuat cu onestitate și umilință. Altfel, toate eforturile din prezent, toate tăierile lui Bolojan vor păli în fața discursului naționalist/ suveranist și lumea va fi cucerită cu o poveste cât se poate de proastă, poveste ce ne va arunca direct în brațele falimentului.

