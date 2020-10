O preoteasă din Iași către pelerinii din țară: Voi merge mai multe zile la rând și voi duce pomelnicele voastre

Mesajul preotesei din Iași:

”Întrucât accesul pelerinilor anul acesta este interzis la Cuvioasa noastră Maică Parascheva, Vă rog pe toți cei care ați fi vrut să aduceți un pomelnic Sfintei ocrotitoare a Moldovei să scrieți în comentarii numele voastre și ale celor pe care vreți să fie pomeniți, vii și adormiți întru nădejdea Învierii. Fiind din Iași, cu buletin de Iași, voi scrie pe hârtie numele voastre și le voi duce la raclă să fie pomenite la slujbă de prea cucernicii și prea cuvioșii părinți. Deci, vă îndemn cu toată dragostea creștină, scrieți numele voastre acolo și dați de veste bunicilor, mamelor, femeilor mironosițe care an de an au venit de departe să se roage ca numele lor să fie în sufletul și inima rugăciunii noastre la raclă. Voi merge mai multe zile la rând și voi duce pomelnicele voastre, iar banii pentru pomelnic îi voi pune eu. Îndemn toate preotesele din Iași să facă, în măsura puterii lor, dacă starea îngăduie, să ajute pe cei ce nu pot ajunge să lase Acatist pentru cei dragi și nevoile lor. Nu mă deranjează dacă îmi scrieți și în particular numele și pomelnicele voastre. Promit să le duc pe toate Sfintei într-un buchet de flori și lacrimi și bucurie duhovnicească. Nu vă temeți, dragostea noastră față de Domnul biruie distanța. Domnul să vă ajute pe toți și dați de veste multora că noi cei din Iași vom duce la sfântă cererile voastre.

Așa frumos a plâns azi sfânta peste Iași, o ploaie care ne dă de gândit după o vară plină de secetă...știa natura din vară ce pustiu vor căuta a zidi peste noi, dar iată, se poate...chiar dacă vor fi câteva mii...e un gest mic, dar se poate...deci, vă rog, să treceți numele Dumneavoastră, ale familiei, vii și adormiți.

Cu multă dragoste întru Domnul, prezbitera Cătălina Ionela”