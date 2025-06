O puștoaică din Iași a ajuns în prim-planul concursurilor europene de călărie. Vrea să ajungă la Olimpiadă!

Mai concret, dragostea pentru călărie, insuflată de tatăl ei, a ajuns să o ducă spre performanțe sportive și aspirații înalte, Olimpiada fiind țelul suprem urmărit.

18 cai la Voinești

Pentru mulți ieșeni, Centrul de Echitație de la Voinești este doar un loc „altfel” pentru a petrece timpul liber. Centrul amintit, care are 12 cai de agrement, este însă și „laboratorul” în care Marius Rață, un om de afaceri din zona IT, pasionat de călărie, încearcă să „prepare” un produs olimpic. Este vorba de fiica lui, Ilinca, port-drapelul Clubului Sportiv de Echitație Equester Iași, club care are șase cai de concurs. Tatăl recunoaște că i-a insuflat fetei sale „microbul” călăriei, aceasta fiind urcată pe cal, în brațele părintelui, încă de când scutecele erau un accesoriu necesar în fiecare plimbare.

Debut la 10 ani

La nici 10 ani, joaca Ilincăi s-a transformat în ceva serios, copila începând să participe la diferite competiții interne de călărie, în proba de sărituri peste obstacole. Performanțele obținute, între care se numără și un loc II la Cupa României pentru copii, cucerit anul trecut, au adus-o pe puștoaica din Iași în lotul național al României. Acest lucru i-a deschis drumul și spre participări la concursuri internaționale. Primele au fost anul trecut, la etapa de la Linz a European Nations Cup și Campionatele Balcanice.

Primele medalii internaționale

După ce la Balcaniada din 2024 a ocupat un loc în primele zece, Ilinca Rață a obținut în acest an primele medalii internaționale. Ieșeanca a câștigat, în Austria, cu Inocence S, una dintre cele trei probe ale European Nations Cup Linz 2025 și a obținut, cu Lord Hubert, un loc II și un loc V la un alt concurs de Cupă Europeană, derulat la Babolna, în Ungaria, unde au fost prezenți peste 400 de cai.

Prinzând gustul performanței internaționale, eleva de a VI-a de la Montessori School of Iași și-a fixat un țel înalt: participarea la Olimpiadă.

Antrenamente de trei-patru ore pe zi!

Pentru a trece cu brio, în timp rapid, de cele 12 obstacole de 1,30 metri în cursele de top și a ajunge în vârful călăriei internaționale, Ilinca muncește mult. Marius Rață povestește că fiica lui se trezește la 7 dimineața, stă la școală până la ora 16, iar de la ora 17 până după ora 20 călărește la baza de la Voinești. Trei cai pe zi, patru ore zilnic, cinci zile pe săptămână! Iar sâmbăta și duminica programul începe la 7:30 și poate fi mai lung!

Firesc, nimeni nu are cum să garanteze succesul într-un sport dur, însă ambiția lui Ilinca este uriașă la acest moment.

Un sport foarte scump

În afara sacrificiilor de timp, pentru a fi o călăreață de top ai nevoie și de bani. Foarte mulți bani. Un cal de competiție poate costa și 300.000 de euro, întreținerea acestuia este foarte scumpă, cheltuielile legate de antrenamente și deplasări sunt ridicate.

Trebuie precizat că în afară de o alimentație specifică, caii de competiție au nevoie de fel de fel de suplimente și de o atenție sporită din partea veterinarilor.

Planuri de viitor

„Până la acest nivel am reușit să ne decurcăm, mai ales că Ilinca a reușit să obțină rezultate cu cai mult mai ieftini, de 20.000 de euro, care au progresat însă imens. Avem noroc și de un antrenor foarte bun, ieșeanul Ionel Cojocar, care lucrează din Germania, online, cu fiica mea. Pentru viitor, când va trebui să participăm la mai multe competiții internaționale, pentru a continua ascensiunea, încercăm să atragem sponsori” a încheiat, pentru moment, Marius Rață. Povestea Ilincăi continuă însă.

