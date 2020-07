O româncă în scaun cu rotile, jignită în Italia. ”Străini de c...t, întoarceți-vă în țara voastră!”

”Străini de c...t, întoarceți-vă în țara voastră!” și ”Handicapată de c…t” au fost mesajele adresate tinerei de 23 de ani, care joacă baschet în naționala Italiei.

Incidentul, din cauza locului de parcare

Incidentul a avut loc la Ardea, în apropiere de Roma, unde tânăra locuiește cu familia ei. Scandalul a pornit de la locul de parcare, rezervat persoanelor cu dizabilități.

”Eu și mama eram în mașină, iar un tip ne urla să ieșim. Tata se întorcea de la plimbarea lui obișnuită și abia putea să vorbească. A fost lovit cu capul”, a explicat tânăra în vârstă de 23 de ani.Tatăl fetei a fost transportat la spital. A suferit o fractură de pomete și are un dinte spart.

”Să nu-mi spuneți că nu există rasism în Italia, pentru că eu l-am trăit astăzi, după 16 ani în această țară. Până acum se legau doar de dizabilitatea mea”, a scris Beatrice Ion pe facebook.”Poate suntem străni, dar avem mai multă demnitate”

Beatrice suferă de poliomelită de la vârsta de trei luni și nu poate merge. Familia ei s-a mutat în Italia acum aproximativ 20 de ani.

”Am cetățenia italiană, am făcut toate școlile aici și studiez într-o universitate italiană. Joc în echipa națională paralimpică de baschet, în scaunul cu rotile, și mă consider în întregime italiancă și totuși am fost atacată, tata a fost atacat”, a mai scris tânara.

Bărbatul a amenințat că o va agresa pe stradă. Acesta era însoțit de mai multe persoane, care nu au intervenit.

”Voi, cei care ne-ați atacat, să vă fie rușine. Poate că suntem străini, dar avem mai multă demnitate decât voi”, a adăudat Beatrice.

Sursa: stirileprotv