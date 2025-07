O săptămână în Rodos, insula trandafirilor: povești cu soare, greieri uriași și drumuri pe coastă – GALERIE FOTO/VIDEO

Vacanța mea trebuia să fie în Creta. Dar, pentru că zborurile disponibile erau mult prea târziu față de cum îmi programasem concediul, am schimbat planul pe ultima sută de metri și am ales Rodos. Și bine am făcut!

Rodos, cea mai estică dintre insulele Dodecanez și a patra ca mărime din Grecia, e mai aproape de Turcia decât de Atena, dar plină de suflet grecesc. La început de iulie am prins o săptămână cu 35 de grade, mult soare și briza aceea sărată care te face să uiți de căldură. Pe lângă hibiscușii (trandafirii) de peste tot, zi și noapte, te însoțesc greierii uriași cu sunetul lor continuu. Pe internet am citit că fac asta pentru împerechere, însă un ghid turistic pe care l-am întâlnit într-o excursie mi-a spus că scot aceste sunete din cauza căldurii. E ca o muzică de fundal care face parte din insulă.

Theologos, unde timpul pare că stă în loc

Am stat în Theologos, un sat alb, cu străduțe înguste și case cochete, unde oamenii au plantații de măslini și lămâi chiar în curte. Inclusiv la hotelul unde am stat – ,,Alkmini”, grădina era plină de măslini bătrâni și lămâi cu fructe încă verzi. Un lucru care mi s-a părut neobișnuit la cazare a fost că a trebuit să plătesc încă 9 euro pe zi pentru a avea aer condiționat în cameră. La niciun hotel nu am mai întâlnit această „regulă”. Totuși, faptul că am avut o piscină imensă pentru care nu a trebuit să mai dau bani a compensat.

Doar mic dejunul l-am avut inclus în sejurul (cazare+bilete de avion+ transport aeroport) care a costat 1.100 euro pentru două persoane. Desigur, am cheltuit mult mai mult pe parcursul celor 7 zile.

Plaja Theologos, de lângă, e mai sălbatică, cu pietricele și vânt perfect pentru sporturi pe apă. Pentru două șezlonguri și umbrelă plăteam 10 euro. De asemenea, pe unde m-am plimbat pe insulă, cu excepția Lindosului (una dintre cele mai bogate zone din Grecia), n-am văzut deloc mașini scumpe. Doar mașini mici, vechi, parcate în fața unor case mari și îngrijite, un contrast care face locul să pară și mai autentic.

Peisaje care îți taie răsuflarea

Insula m-a cucerit nu doar cu locurile celebre, cum ar fi Rodos Old Town, Lindos sau Valea Fluturilor, ci mai ales cu locuri mai puțin știute, descoperite cu Google Maps și multă curiozitate.

Am închiriat un Renault mic cu 50 de euro pe zi, plus vreo 20 de euro pe benzină. Doar așa am ajuns în locuri la care altfel n-aș fi putut să am acces.

Unul dintre cele mai frumoase locuri unde am pătruns a fost Castelul Kritinia. Drumul până acolo șerpuiește printre dealuri pline de măslini pe de o parte și marea albastră pe alta. Castelul te întâmpină cocoțat pe o stâncă, cu ziduri vechi, galbene, mâncate de vreme.

Construit de cavalerii ioaniți în secolul al XV-lea, castelul păzea coasta de Vest a insulei, mereu cu ochii spre corăbiile ce veneau dinspre Turcia. Azi, zidurile sunt surpate pe alocuri, dar tocmai asta îi dă un farmec aparte, te face să-ți imaginezi cavalerii în armuri, așteptând vești sau pregătindu-se de apărare.

De sus, ai o vedere panoramică spectaculoasă asupra insulei Halki și a altor insulițe mici, risipite în mare. Am stat acolo mult timp, cu marea sub priviri.

Anthony Quinn Bay View Point: golf de smarald și o bisericuță albă

Alt loc special a fost Anthony Quinn Bay View Point, numit așa după celebrul actor care a filmat aici în anii ’60 și care s-a îndrăgostit atât de mult de golf, încât a vrut să-l cumpere.

Am urcat până sus, unde se află o bisericuță albă cu acoperiș roșu, ascunsă printre pini. De acolo, vezi golful de smarald închis între stânci, iar jos bărcile mici plutesc ca niște jucării. Locul are un aer puțin sălbatic, boem, iar legenda spune că Anthony Quinn voia să-l păstreze doar pentru artiști.

Când soarele apune, apa prinde reflexe verzi și aurii, iar sus, lângă bisericuță, e liniște. Doar greierii cântă și vântul aduce miros de rășină și sare. E unul dintre acele locuri unde simți că toată vacanța ta se strânge într-o singură priveliște.

În aceeași zi am ajuns și la capătul sudic al insulei, la Prasonisi, unde Marea Egee și Marea Mediterană se întâlnesc. Valurile vin din două direcții și chiar vezi cum apa are două nuanțe diferite. A fost atât de aproape de Turcia, încât logodnicul meu, întins pe plajă, a prins semnal turcesc pe telefon.

Oameni primitori și gusturi care nu se uită

Ce mi-a plăcut mult e că grecii sunt veseli, calzi și mereu întreabă cu zâmbet dacă totul e în regulă. La hotel chiar insistau să ne dea apă gratis, pentru că în Grecia apa e considerată o necesitate, nu un moft. Costă între 0,50 euro (0,5 l) și 1,5 euro (1,5 l).

Am mâncat în taverne tradiționale, pe care le recomand cu toată încrederea, unde pentru două porții și două băuturi plăteam aproximativ 40-50 de euro. Gyrosul cu tzatziki avea un gust mult mai intens decât ce știam, iar stifado, o tocană de vită cu ceapă mică și vin roșu, cât și mousakas cu vinete și bechamel rumenit erau absolut delicioase. În zonele mai turistice, cum ar fi centrul Rodosului sau Faliraki, prețurile la astfel de restaurante urcau rapid peste suma asta.

Deși inițial trebuia să fie Creta, Rodos mi-a oferit mult mai mult decât mă așteptam: sate liniștite, locuri cu istorie, plaje sălbatice, oameni calzi și peisaje memorabile.

