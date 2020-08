O săptămână plină cu evenimente inedite, la Palas: seri de film, stand-up comedy și alte surprize

Parcul Palas va deveni, timp de trei zile, o „sală” de cinema atipică. Orange Pop-Up Cinema aduce aproape de ieșeni pelicule îndrăgite de cinefili din toată lumea. „Bohemian Rhapsody”, „A star is born”, „The Call of the Wild”, „Ford vs Ferrari” și „The Goldfinch” vor rula începând de vineri, 14 august 2020, până duminică, 16 august, de la ora 20.30. Accesul se face pe bază de bilet, a cărui valoare este de 7 lei și care poate fi achiziționat de pe www.iabilet.ro. Banii vor fi donați pentru susținerea programului Digitaliada, proiect care promovează educația digitală în școlile din mediul rural.

Joi, 13 august, Amfiteatrul Palas va deveni epicentrul distracției, unde se va da tonul glumelor bune. Gabriel Gheorghe, Voicu Mane, Edi Vacariu și Cîrje vor susține un show special de Stand-up Comedy, de la ora 21.30. Accesul se face pe bază de bilet, pe care îl puteți achiziționa de pe www.iabilet.ro.

Începând de miercuri, 12 august, ridicăm cortina Amfiteatrului Palas pentru îndrăgitele piese de teatru susținute de actorii Ateneului Național din Iași. De la ora 10.00, îl urmărim pe Nică cum merge să fure cireșe de la mătușa Mărioara, în cadrul spectacolului pentru copii „Amintiri din copilărie”. Spre seară, de la ora 19.00, ne vom amuza împreună la piesa de teatru „Comedie cu olteni”. Duminică, 16 august, de la ora 10.00, actorii vor pune în scenă spectacolul „Făt Frumos din lacrimă”. Iar de la ora 19.00, piesa „Atenție, aterizăm!” ne duce într-un apartament din Paris, unde vom fi martori la întâmplările amuzante prin care trec personajele. Accesul la spectacole se face pe bază de bilet, care poate fi achiziționat online, pe www.ateneuiasi.ro, la casieria instituției culturale sau direct la locație, cu o oră înainte de începerea evenimentului, în limita locurilor disponibile.

Sesiunile de sport continuă în parcul Palas cu două seri de aerobic. Miercuri și vineri, ne antrenăm împreună cu reprezentanții World Class, de la ora 19.00.

Târgul Bag Expo Mineralia va fi prezent în Atrium, de miercuri, 12 august, până duminică, 23 august. Numeroasele modele de genți, clasice sau moderne, din piele ecologică sau naturală, într-o gamă variată de culori vor da un plus de autenticitate ținutei tale. Cerceri, coliere, brățări, pietre prețioase sau semiprețioase vor fi prezente la acest târg.

Cafenelele din Palas vă așteaptă în fiecare seară cu petreceri tematice. Muzica pusă de DJ sau concertele Live Band se completează cu atmosfera relaxantă pe care o oferă parcul Palas.

La toate evenimentele, pentru siguranța publicului se păstrează distanțarea fizică prin reducerea locurilor disponibile, sunt asigurate substanțe dezinfectante, iar purtarea măștii de protecție este obligatorie. În cazul în care condițiile meteo vor fi nefavorabile, evenimentele exterioare vor fi reprogramate pentru o dată ulterioară, ce va fi anunțată pe pagina de Facebook Palas Iași.