O scrisoare din RFG

Prin aprilie, la Amnaş fiind, am găsit într-un dulap o scrisoare veche primită de ai mei de la soţia unuia dintre fraţii lui tata, scrisoare scrisă şi trimisă după ce fuseseră în vizită în România. Pe cât de banală pare, pe tot atât de interesantă este totuşi această relativ scurtă misivă venită din Republica Federală Germania, deci din Germania de Vest. Iat-o:

Dorheim, 29.10.75

Dragii Mei!

Multe salutări din Dorheim Vă trimit Mathias şi Martha şi copiii.

Am trimis pe 24.10.75 coletul promis. 2 umbrele şi două geci pentru fete şi câteva alte haine de îmbrăcat. Şi pentru Mischi e ceva în colet. Să sperăm că e ce trebuie. St. /ofa?/ neagră e pentru Tine dragă cumnată...

Acum încă odată multe mulţumiri pentru buna ospitalitate. Trebuie din nou şi din nou să povestim despre România, întrucât cu toţii întreabă cum a fost. Cadourile le-am adus cu bine acasă. Toate au plăcut. Doar toarta cu strugurii s-a desprins deja la Viena. Dar strugurii au fost cu toate astea delicioşi. Anita e foarte mândră de bluzele ei. Pe aici nu prea există de astea.

Acum vrem să-i urăm Mariei toate cele bune cu ocazia nunţii ei. Când e ziua? Probabil că deja veţi fi având multă treabă de pregătire. Aşa că să sărbătoriţi frumos şi dragă cumnatule zi mersi că nu-s acolo, altfel ţi-aş ţine iarăşi sticla să nu-ţi mai umpli paharul. Dar de ziua cea mare a dragii tale fiice probabil că vei fi cât se poate de cuminte. Deci şi Vouă toate cele bune pentru ginere. Salutări calde şi pentru mama Weber şi bunicul Astner.

Multe salutări de la noi toţi

Martha.

Când am găsit-o şi-am transcris-o apoi, n-am ştiut la ce anume să mă gândesc când Marthatante a scris că der schwarze St. ar fi pentru mama: de la ce naiba o fi prescurtarea şi oare de ce nu va fi scris tot cuvântul? Abia când m-am apucat să traduc scrisoarea mi-a picat fisa: stai aşa, mama a făcut un curs de croitorie la Sibiu pe când lucra şi ea (ca atâtea fete săsoaice) ca fată-n casă pe la vreo familie mai înstărită (pentru a învăţa menaj) din Sibiu, în cazul ei (şi al surorii ei, de altfel). Mama a fost mereu casnică, dar şi-a utilizat cunoştinţele de croitorie în mod curent acasă, confecţionând de la bluze şi fuste pentru ea până la feţe de pernă şi plicuri de cearşaf. Aşa că St. vine mai mult ca sigur de la Stoff, adică stofă.

Mai departe, umbrelele pentru surorile mele vor fi fost foarte probabil unele tip Knirps, umbrele de negăsit decât în „putredul” Occident capitalist. Ce va fi fost pentru mine în colet, din păcate eu unul nu ţin minte.

Bluzele-cadou pentru verişoara noastră Anita, apoi, trebuie să fi fost nişte ii româneşti.

Singura treabă neelucidabilă pentru mine a fost aia cu toarta: cum adică „toarta cu struguri”? Dar asta-i ceva fără vreo importanţă. Esenţa informaţiei e că au luat cu ei struguri (probabil nişte Gutedel, un soi de ceasla), iar după 1990, mai ales după intrarea României în UE, unchiul meu a mai venit să petreacă câte zece zile ori două săptămâni în satul natal, iar una dintre plăcerile sale a fost să mănânce struguri „transilvane”, adică struguri de acasă, de negăsit prin magazinele germane...

Apropo de Mathiasonkel (Moattesiehm, în săseşte): soarta lui ilustrează la rândul ei o bucată de istorie, căci după ce, în 1943, Antonescu a semnat cu Hitler o înţelegere în urma căreia etnicii germani (saşii, şvabii) au fost încorporaţi automat în Wehrmacht sau SS, şi el a ajuns în armata germană, iar după terminarea celui de-al Doilea Război Mondial a rămas (ca atâţia alţi şvabi şi saşi) în Germania, căsătorindu-se cu o nemţoaică-nemţoaică. A fost, pe undeva, cam prima „sămânţă” pentru ce avea să urmeze: emigrarea în RFG e etnicilor germani începând cu sfârşitul anilor 1960, urmată, după cum se ştie, de emigrarea masivă de după căderea comunismului.

În context, trebuie precizat că România a fost prima ţară din lagărul socialist care a stabilit relaţii diplomatice cu RFG, anume în ianuarie 1967 - exceptând URSS, care avea relaţii diplomatice cu RFG încă din 1955.

Acest frate de-al tatălui meu, de altfel, e ultimul unchi pe care-l mai avem în viaţă. În octombrie anul trecut, a împlinit 96 de ani. A făcut o bucată de război şi a fost apoi prizonier în Anglia. Marthatante (cu vreo doi sau trei ani mai tânără decât el) a murit, oarecum atipic (îndeobşte, bărbaţii-s primii care mor...) încă-n 2009. Ca să aflu câteva detalii, am sunat-o pe sora mea cea mare de la Bad Homburg. Aşa am aflat de la cumnatul meu şi că a încercat el să se-ntoarcă acasă, dar în drumul spre România a trebuit să mai lucreze ici-colo, pe la vreun Bauernhof (gospodărie ţărănească), pentru a face rost de bani. Aşa a cunoscut-o pe Martha(tante) (fiica unui ţăran din Dorheim, de pe lângă Kassel) şi nu şi-a mai continuat drumul spre plaiurile natale, căsătorindu-se în Germania (în 1955, cum am aflat din poza unui tablou brodat de mama cu ocazia nunţii de argint din 1980) şi lucrând apoi mulţi ani, până la pensie, ca miner. Ca fapt divers, n-a mai vorbit cu nimeni săseşte, nici măcar în vizitele sale în România (înţelegând ce se vorbea, dar parcă nedorind să mai rostească o vorbă-n săseşte), dar încă ştia cât de cât şi mai vorbea româneşte.

Numele sătucului, de altfel, parcă-i predestinat pentru cineva care timp de-o viaţă n-a reuşit să scape de Heimweh - de dorul de casă...

