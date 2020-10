O singură clarificare în Liga Naţiunilor

*Câteva precizări în legătură cu regulamentul: Câştigătoarele grupelor din Divizia A vor juca într-un Final Four; câştigătoarele grupelor B, C şi D promovează în eşaloanele superioare: ultimele clasate în grupele din Diviziile A şi Bretrogradează în eşaloanele inferioare; ultimele din grupele Diviziei C joacă baraje între ele, deoarece în Divizia D sunt doar două grupe: primul criteriu de calificare la egalitate de puncte este reprezentat de rezultatele directe, înaintea golaverajului; după încheierea grupelor de calificare pentru Cupa Mondiale, locurile secunde din cele zece grupe, plus primele două echipe din Liga Naţiunilor care n-au obţinut calificarea prin preliminarii mondiale, vor susţine baraje pentru încă şase locuri la Mondialul din Qatar *cu două runde înainte de încheierea grupelor din cele patru divizii ale Ligii Naţiunilor, o singură clarificare: Islanda a retrogradat în Divizia B! Nu credem că eliminarea României din barajul pentru Euro 2021 reprezintă doar o palidă consolare pentru islandezi! Unicul obiectiv pentru tricolori ar fi evitarea retrogradării în Divizia C, în luptă cu Irlanda de Nord. Ceea ce ar aduce o şansă la intrarea în urna a doua pentru preliminariile mondiale.

Divizia A

Grupa 1: Bosnia-Herţegovina – Olanda 0-0; Polonia – Italia 0-0. Italia – Olanda 1-1.Pellegrini ('16) / van de Beek ('25); Polonia – Bosnia 3-0. Lewandowski ('40, '52) Linetty ('45^1). Clasament: 1. Polonia – 7 p; 2. Italia – 6 p; 3. Olanda – 5 p; 4. Bosnia – 2 p. Ultimele meciuri: Olanda – Bosnia, Italia –Polonia (15 noiembrie), Bosnia – Italia, Polonia – Olanda (18 noiembrie).

Grupa 2: Anglia – Belgia 2-1.Rashford ('39 – penalty),Mount ('66) / Lukaku ('16 – penalty); Islanda – Danemarca 0-3.Sigurlauson ('45 – autogol), Eriksen ('46), Skov ('61); Anglia – Danemarca 0-1.Eriksen ('35 – penalty); Islanda – Belgia 1-2. Sævarsson ('17) / Lukaku ('9, '38 – penalty). Clasament: Belgia – 9 p: 2. Danemarca – 7 p; 3. Anglia – 7 p; 4. Islanda – 0 p. Ultimele meciuri: Belgia – Anglia, Danemarca –Islanda (15 noiembrie), Belgia – Danemarca, Anglia –Islanda (18 noiembrie).

Grupa 3: Franţa – Portugalia 0-0; Croaţia – Suedia 2-1.Vlasic ('32),Kramaric ('84) / Berg ('66); Croaţia – Franţa 1-2.Vlasic ('64), Griezmann ('8), Mbappé ('79); Portugalia – Suedia 3-0.B.Silva ('21), Jota ('44, '72). Clasament: 1.Portugalia – 10 p; 2. Franţa -10 p; 3. Croaţia – 3 p; 4. Suedia – 0 p. Ultimele meciuri: Portugalia – Franţa, Suedia – Croaţia (14 noiembrie), Croaţia – Portugalia, Franţa – Croaţia (17 noiembrie).

Grupa 4: Spania – Elveţia 1-0. Oyarzabal ('9); Ucraina – Germania 1-2. Malinovski ('77 – penalty) / Ginter ('20), Goretzka ('49); Germania – Elveţia 3-3.Werner ('28), Havertz ('55), Gnabry ('60) / Gavranovic ('7, '57), Freuler ('28); Ucraina – Spania 1-0. Ţîgankov ('76). Clasament: Spania – 7 p; 2. Germania – 6 p; 3. Ucraina – 6 p; Elveţia – 2 p.Ultimele meciuri: Germania – Ucraina, Elveţia – Spania (14 noiembrie), Elveţia – Ucraina, Spania – Germania (17 noiembrie).

Liga B

Grupa 1: Norvegia – România 4-0.Haaland ('13, '64, '74), Sørloth ('39); Irlanda de Nord – Austria 0-1.Gregoritsch ('42); România – Austria 0-1.Schöpf (76); Norvegia – Irlanda de Nord 1-0. Dallas ('68 – autogol).Clasament: 1.Austria – 9 p; 2.Norvegia – 9 p; 3. România – 4 p; 4. România – 1 p. Ultimele meciuri: Austria – Irlanda de Nord, România – Norvegia (15 noiembrie), Austria – Norvegia, Irlanda de Nord – România (18 noiembrie).

Grupa 2: Israel – Cehia 1-2.Zahavi ('56) / Hanna ('14-autogol), Vydra ('48); Scoţia – Slovacia 1-0. Dykes ('54); Scoţia – Cehia 1-0. Fraser ('6); Slovacia – Israel 2-3.Hamsik ('16) , Mak ('36) /Zahavi ('68, '76, '89). Clasament: 1. Scoţia – 10 p; 2. Cehia – 6 p; 3. Israel – 5 p; 4.Slovacia – 1 p. Ultimele meciuri: Slovacia – Scoţia, Cehia – Israel (15 noiembrie), Cehia – Slovacia, Israel – Scoţia (18 noiembrie).

Grupa 3: Rusia – Turcia 1-1. Miranciuk ('28) / Karaman ('62); Serbia – Ungaria 0-1.Könyves ('20); Rusia – Ungaria 0-0: Turcia – Serbia 2-2.Çalhanoglu ('57), Tufan ('76) / Milinkovic ('22), A.Mitrovic ('49 –penalty). Clasament: 1. Rusia – 8 p; 2. Ungaria – 7 p; 3,Turcia -3 p; 4. Serbia – 2 p. Ultimele meciuri: Turcia – Rusia, Ungaria – Serbia (15 noiembrie), Ungaria –Turcia, Serbia – Rusia (18 noiembrie).

Grupa 4: Finlanda – Bulgaria 2-0. Taylor ('52), Jensen ('67); Irlanda - Ţara Galilor 0-0; Finlanda – Irlanda 1-0.Jensen ('66); Bulgaria - Ţara Galilor 0-1. J.Williams ('85). Clasament: 1. Ţara Galilor – 10 p; 2. Finlanda – 9 p; 3. Irlanda – 2 p; 4. Bulgaria – 1 p. Ultimele meciuri: Bulgaria – Finlanda, Ţara Galilor – Irlanda (15 noiembrie), Irlanda – Bulgaria, Ţara Galilor – Finlanda (18 iunie).

Divizia C

Grupa 1: Luxemburg – Cipru 2-0.Sinani ('12, '38); Muntenegru – Azerbaidjan 2-0. Jovetic ('9), Ivanovic ('71); Azerbaidjan – Cipru 0-0; Muntenegru – Luxemburg 1-2.Ivanovic ('34) / Muratovic ('42), Sinani ('86). Clasament: 1. Luxemburg – 9 p; 2.Muntenegru – 6 p; 3. Azerbaidjan – 4 p; 4.Cipru – 1 p.Ultimele meciuri: Azerbaidjan – Muntenegru, Cipru – Luxemburg (14 noiembrie), Luxemburg – Azeribaidjan, Muntenegru – Cipru (17 noiembrie)

Grupa 2: Estonia – Macedonia de Nord 3-3.Sappinen ('33, '61), Liivak ('76 – penalty) / Kuusk ('3 – autogol), Pandev ('80),Zajkov ('88); Armenia – Georgia 2-2. Bairamian ('6), Mhitarian ('89 – penalty) / Kaciarava ('46), Okriaşvili ('74(; Macedonia de Nord – Georgia 1-1.Alioski ('90+3 – penalty) . Kvaraţhelia ('74); Estonia – Armenia 1-1.Sappinen ('14) / Hohvanissian ('8). Clasament: Macedonia de Nord – 6 p; 2. Georgia – 6 p: 3. Armenia – 5 p; 4. Estonia – 2 p. Ultimele meciuri: Macedonia de Nord – Estonia, Georgia – Armenia (15 noiembrie), Armenia - Macedonia de Nord, Georgia – Estonia (18 noiembrie).

Grupa 3: Grecia – R. Moldova 2-0. Bakasetas ('45+3 – penalty), Mantalos ('80); Kosovo – Slovenia 0-1.Vuckic ('22); Grecia – Kosovo 0-0; R. Moldova – Slovenia 0-4. Lovric ('6), Vuckic ('37 – penalty, '42, '55 – penalty). Clasament: 1.Slovenia – 10 p; 2, Grecia – 8 p; 3.Kosovo -2 p; 4. R.Moldova – 1 p. Ultimele meciuri: R.Moldova – Grecia, Slovenia – Kosovo (15 noiembrie), Grecia – Slovenia, Kosovo-R.Moldova (18 noiembrie).

Grupa 4: Kazahstan – Albania 0-0; Lituania – Belarus 2-2. Novikovas ('7),Laukzemis ('76); Belarus – Kazahstan 2-0.Iablonski ('36), Iuzepciuk ('90+3); Lituania – Albania 0-0. Clasament: 1. Belarus – 7 p; 2.Lituania – 5 p; 3.Albania – 5 p; 4.Kazahstan – 4 p. Ultimele meciuri: Albania – Kazahstan, Belarus – Lituania (15 noiembrie), Albania – Belarus, Kazahstan – Lituania (18 noiembrie)

Divizia D

Grupa 1: I.Feroe – Letonia 1-1.Færø ('28) / Ikaunieks ('25); Andorra – Malta 0-0; Letonia –Malta 0-0; Letonia – Malta 0-1.Borg ('90+7); I.Faroe – Andorra 2-0.K.Olsen ('19, '33). Clasament: 1. I.Feroe – 10 p; 2. Malta – 5 p; 3. Letonia – 3 p; 4. Andorra – 2 p.Ultimele meciuri: Malta – Andorra, Letonia – I.Feroe (14 noiembrie), Andorra – Letonia, Malta – I.Feroe (17 noiembrie).

Grupa 2: Liechtenstein – Gibraltar 0-1. De Barr ('10); Liechtenstein – San Marino 0-0.Clasament: 1.Gibraltar – 6 p; 2. Liechtenstein – 4 p; 3. San Marino – 0 p.Ultimele meciuri: San Marino – Gibraltar (14 noiembrie), Gibraltar – Liechtenstein (17 noiembrie).