O șoferiță beată a intrat cu mașina în autospeciala Poliției care o urmărea

Un echipaj al Politiei din Brad se afla in patrulare pe soseaua care leaga orasul de Hunedoara, in localitatea Criscior, potrivit opiniatimisoarei.ro.

O soferita, la vederea oamenilor legii, a marit viteza, iar politistii au plecat in urmarirea ei, avand semnalele acustice si luminoase in functiune.

Dupa aproximativ 10 kilometri, in zona barajului Mihaileni, femeia a tras pe dreapta, dar aventura nu s-a terminat aici. Imediat ce politistii au coborat din masina lor sa o legitimeze, tanara a dat cu spatele si a izbit puternic autospeciala Politiei, dupa care a ramas pe loc.

Oamenii legii au luat-o la intrebari pe tanara si au aflat si de ce a incercat sa scape de ei… era beata.

„Conducatoarea auto, o tanara in varsta de 20 ani, a fost testată cu aparatul etilotest, rezultand o valoare de 0,63 mg/l, alcool pur în aerul expirat. In urma evenimentului rutier nu au existat victime. In cauza, politistii au intocmit dosar penal pentru conducerea autovehiculul sub influenta bauturilor alcoolice„, au transmis reprezentantii IPJ Hunedoara.