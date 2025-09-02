O șoferiță care s-a plâns că ar fi lovită de mașina unui partener de trafic agresiv s-a trezit ea însăși amendată și fără permis

O șoferiță care a raportat că mașina ei fusese izbită de cea a unui partener de trafic agresiv s-a trezit ea însăși amendată și cu permisul suspendat.

Polițistul a apreciat că manevra sa de depășire fusese greșită, ceea ce provocase accidentul. Judecătorii au ajuns la concluzia că omul legii nici nu-și bătuse capul să afle adevărul.

Șoferul a început să o înjure

Conform plângerii înaintate Judecătoriei de Eliza D., în dimineața zilei de 16 martie 2023 își ducea cei doi copii la școală, deplasându-se dinspre Valea Adâncă spre Hlincea, la volanul unei Dacii Duster. În fața sa, șoferul unei Toyota frâna brusc și nejustificat, având totodată o deplasare sinuoasă. Femeia a luat decizia de a-l depăși. S-a asigurat, a semnalizat și a început manevra. În momentul în care cele două mașini circulau paralel, șoferul Toyotei ar fi virat brusc, acroșându-i aripa dreapta spate. Eliza D. a tras pe dreapta pentru a evalua situația. În spatele ei a oprit și șoferul Toyotei, Neculai M., care a început să o înjure, deși el era cel aflat în culpă. Șoferița s-a prezentat la Poliția Miroslava, unde a relatat cele întâmplate. Urmarea a fost o amendă de 1.305 lei și suspendarea permisului pentru 90 de zile întrucât „în ziua de 25.02.2023 ora 11:20” ar fi „efectuat manevră de depășire, fără a se asigura față de circulația din sens opus ori de dispunerea spaţiului necesar reintrării pe banda de inițială după manevră plus producerea unui accident rutier cu pagube materiale”.

Femeia a refuzat să semneze procesul-verbal și l-a contestat, afirmând că acesta era nelegal și incorect întocmit. Strada pe care se petrecuse accidentul aparținea muncipiului Iași, nu comunei Miroslava, deci polițistul și-ar fi încălcat competența teritorială. Polițistul greșise data la care avusese loc incidentul, ceea ce o lipsea de posibilitatea de a plăti jumătate din minimul amenzii. De altfel, această posibilitate legală nici nu fusese menționată în procesul-verbal. În plus, fapta era descrisă insuficient și incorect, în contradicție cu situația de fapt.

Polițistul nu se bucura de prezumția de temeinicie

Magistrații Judecătoriei au fost de acord că prin imposibilitatea de a plăti jumătate din minimul amenzii, drepturilor șoferiței le fusese adusă o vătămare ce nu putea fi înlăturată altfel decât prin anularea procesului-verbal. În plus, întrucât polițistul nu se aflase la fața locului și nu constatase el însuși cele întâmplate, procesul-verbal nu se bucura de prezumția de temeinicie.

Prin urmare, reprezentanții Inspectoratului Poliției Județene (IPJ) trebuiau să demonstreze că faptele se întâmplaseră așa cum se menționase în procesul-verbal. Șoferița susținea că depășise regulamentar. Avariile mașinii sale se puteau produce atât în felul descris de polițist, cât și în cel descris de șoferiță. Polițistul nu explica de ce a preferat să nu o creadă pe Eliza D. Procesul-verbal a fost anulat, Eliza D. a fost exonerată de la plata amenzii de 1.305 lei, iar IPJ a fost obligată la plata unor cheltuieli de judecată în sumă de 3.020 lei.

Sentința Judecătoriei nu este definitivă. Apelul declarat de IPJ a intrat pe rolul Tribunalului, urmând a fi stabilit primul termen de judecată.

Publicitate și alte recomandări video