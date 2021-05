O șoferiță de nici 20 ani, care abia își recuperase permisul după un alt accident, a spulberat două fete din Bunești/Vaslui

Detalii revoltătoare ies la iveală, în cazul accidentului din comuna Bunești Averești! La volanul mașinii care a intrat în plin într-un grup de copii, accidentând două fete, se afla o șoferiță de nici 20 de ani. Tânăra mai are la activ un accident, în urma căruia i-a fost suspendat permisul de conducere. Luni și l-a recuperat, însă, iată, la o săptămână a nenorocit două fete. Oamenii din sat spun că tânăra are anumite atacuri de panică și se miră că mai este lăsată să conducă. “Nu e, dom’le, șoferia pentru ea. Câți oameni mai vrea să omoare, ca să înțeleagă că nu are treabă cu condusul?!”, s-au revoltat sătenii.

Tânăra șoferiță se afla la volanul mașinii unui văr, iar în momentul accidentului, conducea pe drumul care vine dispre Podul Oprii spre Bunești. Aproape de satul Bunești este pantă, o ridicătură a drumului, unde, într-adevăr, vizibilitatea nu e una prea bună. Pe marginea asfaltului, cam la 200 de metri de intrarea în localitate, pe asfalt se plimbau un grup de copii. Șoferița, lipsită de experiență și deja dovedită ca fără abilități în a conduce, în momentul în care a trecut de panta respectivă și s-a întâlnit cu grupul de copii, probabil s-a panicat, mai ales că din sens invers venea și o altă mașină. Ea spune că a încercat să evite producerea unui accident, dar a acroșat cele două fete.

“Una din fete are cam 15 – 16 ani. Nu are 18, cum s-a zis. Cealaltă are 12 ani. Fetele erau cu mai mulți copii, se plimbau, că e sărbătoare mare și copiii se adună, mai stau de vorbă. Șoferița le-a acroșat pe cele două fete, deși spune că a încercat să evite. Acum numai ea știe ce a gândit și cum a reacționat. Nu cred că avea viteză prea mare, căci dacă avea, putea fi, Doamne ferește, mult mai grav. A venit elicopterul SMURD pentru una dintre fetițe, pentru cea mai mare, care e mai grav lovită. Să sperăm că totul va fi bine și își va reveni. Sincer să fiu, eu am atâția ani de experiență în șofat și mereu le spun la fiecare dintre tinerii aceștia care iau permisul și mână ca la raliu. Le spun să fie atenți, să nu meargă cu viteză, să vadă că pot fi copii pe stradă, iar copiii sunt imprevizibili, știm cu toții. Mai ales dacă sunt în grup, ei brusc se împrăștie și șoferul este derutat. De aceea este foarte bine să se circule cu prudență, cu atenție, mai ales când nu ai expriență și nici reflexele nu sunt formate cum trebuie. Iată ce nenorociri se pot întâmpla, din păcate! Să dea Dumnezeu ca ambele fetițe să fie bine, să poată fi ajutate de medici să treacă peste această cumpănă”, a spus primarul Vasile Tărăgan.

Mai mult, pe vremeanoua