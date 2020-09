O soluţie pentru muzeul civilizaţiei tradiţionale

E vorba doar de nepăsare şi spirit levantin, ca să-i dau de gândit şi eventual de lucru domnului E. Constantinescu. Am îmbătrânit auzind aceeaşi placă zgâriată de unii şi alţii, cu privire la cât de multe are nevoie orgolioasa noastră capitală culturală (idee doar pe jumătate adevărată), ca să intre în rând cu lumea. Între timp, gestionari pricepuţi din marile urbe ardeleneşti fac paşi clari în racordarea comunităţilor lor la civilizaţia modernă. Ca să stârnesc invidia patriotică alor noştri ar trebui să citez lista generoasă a proiectelor de acolo. O voi face cu alt prilej. Acum voi trece în revistă doar câteva din urgenţele culturale ale Iaşului - clădirile Filarmonicii şi Operei, apoi sportive - stadion, piscină olipmică, sală de sporturi, apoi urbanistice şi ecologice - fluidizarea traficului, amenajarea cartierelor mărginaşe, rezolvarea problemei poluării etc., ca să nu mai vorbim de mobilizarea comunităţii pentru a forţa mâna guvernanţilor să nu mai amâne construirea Autostrăzii Unirii, în lipsa căreia vom fi oraş de mâna a doua nu doar la nivelul României, dar şi al Moldovei. Orice clipă de nepăsare în această materie apropie mai mult începerea lucrărilor la Autostrada Bacău-Braşov şi întârzie conectarea la Europa a celui mai important oraş din Estul ţării.

De zeci de ani se vorbeşte la Iaşi despre nevoia unui proiect cultural identitar - Muzeul Civilizaţiei Tradiţionale. Ieşeanul D. Gusti, care a elaborat un program de regenerare socială şi culturală după Marea Unire, a plecat la Bucureşti pentru a-l finaliza. Dacă rămânea la Iaşi s-ar fi împotmolit în vreo arhivă, ar fi fost descoperit mult mai târziu de un arhivar harnic şi ne-am fi minunat de ce intelectuali vizionari am avut, dar fără noroc. Au trecut zeci de ani de când Gusti a creat o şcoală şi a elaborat un program de renaştere a culturii tradiţionale, iar în oraşul lui tot nu avem un muzeu de acest tip. Între timp, în mai multe oraşe care se respectă s-au creat asemenea muzee şi nu au falimentat bugetele locale. Emblematic pentru eşecul tuturor administraţiilor, dar şi al corpului intelectual ieşean, este faptul că suntem în stadiul în care încă mai căutăm locaţia. Presimt că până vom găsi ideea care să ne inspire şi să ne pună la lucru, arhitectura tradiţională va dispărea sub efectul cotropirii şi a punerii la pământ de către cei care, făcându-şi case noi, e musai să le pună la pământ pe cele strămoşeşti. Mergeţi prin satele şi târgurile din Moldova şi vă veţi convinge că moda copilărească a imitaţiei a câştigat sistematic în războiul cu tradiţia. În acest ritm va trebui să reconstituim case tradiţionale din fotografii.

Atunci când oraşul s-a aliniat modei occidentale, spunea cândva G. M. Cantacuzino, satul a ales să meargă pe culoarul tradiţiei. Dacă ilustrul arhitect şi cărturar ar trăi astăzi, sigur nu ar mai emite această teorie. Identitatea arhitectonică a satelor dispare în ritm ameţitor.

Supun atenţiei şi invit la reflecţie pe cei interesaţi de subiect o propunere menită să grăbească demararea proiectului. Nu trebuie să căutăm aiurea locaţia. Ea există la Grădina Botanică. În afara arhitecturii topiare şi a spaţiilor de cercetare, Grădina deţine încă o suprafaţă imensă şi vag amenajată. De ce nu am putea face acolo un muzeu al satului, pe pantele colinei? Îndrăznesc să cred că cele două instituţii ar fi perfect compatibile. Mergeţi oriunde în lumea largă şi veţi constata că grădinile botanice sunt în acelaşi perimetru cu spaţii expoziţionale cultural-ştiinţifice, memorialistice, de recreere, restaurante etc. Sigur, Grădina Botanică este proprietatea Universităţii, iar Muzeul Satului ar fi în gestiunea Complexului Muzeal Moldova. Dar Iaşul este al nostru, al ieşenilor. Cu ceva imaginaţie şi un dram de curaj, putem finaliza acest proiect. Cunoaşte cineva o locaţie mai bine plasată din punct de vedere cultural?

Sigur, sunt conştient că nişte jurişti tipicari vor spune că nu se poate institui un condominium. Dar atenţie, nu propun zgârie-nori şi nici nu susţin vreun dezvoltator imobiliar veros. Presimt că vor fi destule voci care se vor revolta pentru imixtiunea în puritatea înaltelor sfere ale cunoaşterii. De aceea nu mă aştept la un răspuns entuziast. Dar să nu mi se spună despre clasificări ştiinţifice imuabile ori despre concepte genuine.

În măsura în care comunitatea este interesată, sugerez o dezbatere publică, dar cu deosebire o abordare dezinhibată. Stau la dispoziţie cu o listă de grădini botanice concepute ca spaţii multiculturale.

PS. Aflu că doamna C. Gavrilă a preluat ideea în programul ei electoral. De acord, însă eu am făcut-o publică de cel puţin doi ani. Deci, măcar o citare la bibliografie se cuvine.

Mihai Dorin este istoric şi publicist