O spargere ciudată la Iași: magazin de haine second-hand prădat de hoți noaptea. Paguba cea mai mare: geamurile sparte

O spargere ciudată a avut loc la începutul acestei săptămâni în Iași. Cu o zi înainte de hramul Sfintei Parascheva, unul sau mai mulți hoți au spart un magazin de haine second-hand aflat pe Șoseaua Nicolina.

Actul în sine a fost mai mult unul de vandalizare: au fost sparte aproape toate geamurile de la stradă, iar hoții au plecat cu mai multe rafturi de haine. Valoarea pagubei nu a fost calculată de polițiști, dar ea nu poate fi mare, în contextul în care hainele erau vândute la kilogram, iar costurile nu erau mai mari de 10 lei / kilogram.

„La data de 13 octombrie a.c., poliția a fost sesizată prin apel 112, de către un bărbat, de 54 de ani, cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi spart un geam de la o societate comercială, din municipiul Iași. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de «distrugere». Cercetările sunt continuate în vederea identificării autorilor, stabilirii cu exactitate a situației de fapt și luării măsurilor legale ce se impun”, au precizat reprezentanții IPJ Iași pentru „Ziarul de Iași”.

Magazinul se află într-o zonă tranzitată, între stațiile de autobuz, la parterul unui bloc. Are, în schimb, în jur, mai multe alte afaceri care ar putut fi sparte pentru un „profit” mai substanțial. Una dintre pistele luate în calcul de polițiști este ca magazinul să nu fi fost atacat de oameni care locuiesc pe stradă, chiar și din afara Iașului, veniți în zonă în contextul pelerinajului la Sf. Parascheva. Mai ales că temperaturile, începând cu ziua de hram, s-au anunțat a fi cele mai scăzute din această vară.

Din relatările martorilor, magazinul nu a reluat activitatea de a doua zi și marfa care a fost lăsată de hoți a fost strânsă.

