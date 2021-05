O sticlă de vin este scoasă vânzare la preţul record de un milion de dolari

Casa de licitaţii Christie's a anunţat marţi că vinul va fi scos la vânzare, estimând că va obţine un preţ situat undeva la un milion de dolari pentru acesta. Tim Triptree, somelierul-şef al casei al Christie's, a declarat pentru BBC că o sticlă obişnuită de Pétrus 2000 va fi vândută alături de sticla învechită în spaţiu pentru ca „norocosul cumpărător să le poată compara pe cele două”.

Space Cargo Unlimited a trimis 12 sticle de vin la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale în noiembrie 2019. După peste 400 de zile în spaţiu şi o călătorie de 300 de milioane de kilometri în gravitaţie zero, vinul s-a întors în siguranţă pe Pământ în luna ianuarie a acestui an.

Oamenii de ştiinţă l-au analizat şi un grup de degustători a încercat un lot la institutul vinului al Universităţii Bordeaux în luna martie, comparându-l cu sticle de vin învechit pe Pământ. Jane Anson, jurnalistă şi autoare a cărţii „Inside Bordeaux: The Châteaux, Their Wines and the Terroir”, a fost una dintre norocoşii care au avut ocazia să-l deguste.

