O studentă la UMF Iași, din Bacău, s-a convertit la Islam: „A fost un pas care m-a făcut să mă simt completă”

Povestea ei este una diferită de ceea ce pare la exterior. Originară din Bacău, Qadira a ales să se convertească la Islam, la doar 17 ani, o decizie care i-a schimbat radical viața. De atunci, își trăiește fiecare zi în armonie cu noile sale convingeri, combinând studiile la UMF Iași cu respectarea tradițiilor musulmane.

„Islamul nu a fost o opțiune pe care să o iau în calcul la început, însă, în căutarea mea de sine și de înțelegere interioară, am început la vârsta de 16 ani să studiez diferite religii. Islamul era ultima religie de pe lista mea, din cauza stereotipurilor și a ceea ce auzisem în media, dar am decis să-i dau o șansă. Am început să citesc și să mă informez despre valorile pe care le promovează și am fost surprinsă de cât de mult rezonau cu sufletul meu. Deși mi-a fost teamă la început, știind că o astfel de alegere mi-ar schimba radical viața, am dedicat un an studiului Coranului și învățăturilor Islamului. Pe măsură ce învățam mai mult, cu atât simțeam o legătură profundă cu această religie și cu principiile sale. La 17 ani, am simțit că sunt pregătită să fac această schimbare și m-am convertit. A fost un pas care m-a adus într-un loc de liniște interioară, un pas care m-a făcut să mă simt completă”, povestește Qadira Ahmed, studentă la UMF Iași.