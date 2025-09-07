O substanță toxică din gelurile de unghii folosită și la Iași, interzisă în Uniunea Europeană. Care sunt riscurile?

Medicii atrag atenția femeilor care folosesc geluri sau ojă semipermanentă să fie atente la substanța TPO, utilizată pentru uscarea acestora sub lumina UV sau LED. TPO a fost interzisă în Uniunea Europeană, iar până pe 1 septembrie toate produsele care o conțin trebuiau retrase de pe piață, inclusiv cele neexpirate. Recent, ingredientul a fost clasificat ca fiind periculos pentru reproducere, devenind dăunător în cazul utilizării repetate și în concentrații mari.

Medicul ieșean Dr. Claudia Bîlu, specialist în Dermatologie la Arcadia Medical Beauty, explică faptul că TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) este un fotoinitiator, adică o substanță chimică prezentă în gelurile UV și în ojele semipermanente. Practic, TPO ajută ca manichiura semipermanentă să fie mai rezistentă și să se păstreze mai mult timp, conferindu-i durabilitatea specifică. Dr. Claudia Bîlu subliniază că rolul principal al TPO este să facă ca oja sau gelul să se usuce și să se întărească rapid și eficient.

„Aceasta se activează sub lumina UV sau LED și declanșează procesul prin care oja sau gelul se întărește pe unghii”, a precizat medicul.

Care sunt simptomele?

Conform medicului, utilizarea TPO poate aduce mai multe riscuri pentru sănătate. Printre cele mai frecvente se numără dermatitele de contact, deoarece substanța are potențial alergen și utilizarea repetată poate provoca roșeață, mâncărime, senzație de arsură și inflamație în jurul unghiei. De asemenea, expunerea constantă poate duce la sensibilizarea pielii, ceea ce înseamnă că organismul poate dezvolta o reacție alergică chiar și la contactul minim cu substanța. În plus, produsele care conțin TPO pot afecta unghia și pielea din jurul acesteia, cauzând subțierea, exfolierea sau fragilizarea unghiei, mai ales dacă gelurile sau ojele semipermanente sunt aplicate frecvent fără pauze.

„Deși datele sunt încă limitate, există îngrijorări privind efectele sistemice ale unor fotoinițiatori, inclusiv TPO, în cazul absorbției cronice prin piele. Studiile sunt în desfășurare, însă nu poate fi exclus complet un risc pe termen lung, mai ales dacă produsele sunt folosite frecvent și fără protecție”, a punctat dr. Bîlu.

Reacțiile nu apar întotdeauna imediat

Dr. Claudia Bîlu explică faptul că reacțiile adverse la TPO se manifestă în principal la nivelul pielii și unghiilor. La nivel cutanat, acestea pot include roșeață, senzație de arsură sau înțepătură, mâncărime intensă, umflături, descuamare sau apariția unor vezicule mici. La nivelul unghiei, simptomele pot fi unghii casante, subțiate sau exfoliate, modificări de culoare (galben, albicios sau gri) și durere sau disconfort la apăsare. Medicul precizează că reacțiile nu apar întotdeauna imediat, în cazul sensibilizării, simptomele pot apărea după mai multe expuneri, chiar dacă inițial produsul a fost bine tolerat.

„În prezent, nu există recomandări oficiale pentru un screening medical de rutină dedicat persoanelor care folosesc pe termen lung produse cu TPO, cum sunt ojele semipermanente sau gelurile UV. Totuși, este important să fim atenți la semnele clinice care pot sugera o reacție adversă, iar în anumite situații, evaluarea medicală este justificată, cum ar fi iritațiile repetate, roșeața, mâncărimea sau senzația de arsură la nivelul pielii după aplicarea manichiurii semipermanente, modificările persistente ale unghiei (subțiere, decolorare, exfoliere), istoricul de alergii cutanate sau dermatită de contact, precum și expunerea profesională cronică a tehnicienilor de unghii”, a specificat medicul dermatolog.

Verificați lista ingredientelor

Medicul dermatolog spune că TPO se regăsește în principal în produsele profesionale pentru unghii sau în alte cosmetice care necesită întărire sub lumină UV sau LED. Persoanele sensibile ar trebui să verifice lista de ingrediente a produselor fotopolimerizabile (substanțe sau produse care se întăresc atunci când sunt expuse la lumină, de obicei UV sau LED) și să consulte medicul dermatolog în cazul apariției unor reacții adverse.

„Pe lângă ojele semipermanente și gelurile UV, TPO poate fi întâlnit și în gelurile de construcție pentru unghii, în special cele care se întăresc sub lumină UV sau LED. De asemenea, substanța se regăsește și în gelurile dentare fotopolimerizabile, folosite în stomatologie pentru sigilarea sau albirea dinților, deși concentrațiile și formele pot fi diferite. În unele cazuri, TPO poate fi prezent și în adezivii UV pentru gene false sau extensii de gene, însă mult mai rar”, a declarat medicul dermatolog.

Publicitate și alte recomandări video