UPDATE Tânăra a decedat / O ieșeancă de 24 de ani a căzut în tramvai după un infarct miocardic

UPDATE (15:00) – „Tânăra de 24 de ani a decedat, iar necropsia va clarifica dacă motivul a fost o disecție de aortă sau altă cauză. Am avut foarte puțin timp în care activitatea cardiacă a fost prezentă pentru a putea stabili un diagnostic precis. Am inițiat, de exemplu, o investigație prin computer tomograf pentru a verifica posibilitatea unei disecții de aortă. Totuși, în momentul în care avea o activitate cardiacă redusă, aceasta s-a oprit din nou. Am efectuat resuscitarea pentru a treia oară, însă, din păcate, de această dată nu am mai reușit să o salvăm”, prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași.

Medicul susține că ar fi existat posibilitatea recomandării unei intervenții chirurgicale cu câțiva ani în urmă, însă aceasta nu a fost efectuată.

Știre inițială

„Deși foarte tânără, se știa că suferă de o afecțiune cardiacă gravă și avea nevoie de o intervenție chirurgicală. Diagnosticul includea ectazie de aortă, alături de alte complicații, iar documentele de externare de la un spital din Iași indicau necesitatea unei operații pentru tratarea problemei cardiace”, a precizat medicul.

În România, aproape 5% dintre adulți suferă de insuficiență cardiacă, iar jumătate dintre cei diagnosticați pierd lupta cu boala în primii cinci ani de la diagnostic. În fiecare an, sunt raportate aproximativ 44.000 de cazuri noi. Medicii atrag atenția că vârsta pacienților cu boli cardiovasculare a scăzut semnificativ, afecțiuni odinioară asociate cu persoanele vârstnice fiind acum întâlnite la tineri. La Iași, cel mai tânăr pacient supus unei operații de bypass aorto-coronarian avea doar 24 de ani, un fost student care suferise un infarct miocardic acut.

