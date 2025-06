O urgență cât deficitul de mare: relegitimarea administrației locale românești. Personajul negativ de la Iași

Ne-am obișnuit atât de mult cu votul într-un singur tur la alegerile locale încât acum parcă și simpla aducere în discuție a problemei creează un sentiment de inutilitate a discuției. Probabil și urmare a faptului că PSD și PNL, alături de UDMR, par că s-au eternizat la putere, acestea fiind de altfel chiar partidele care au impus în 2012 acea infamă modificare a legi, tocmai pentru a-și folosi avantajul de a avea cei mai mulți primari.

De atunci a fost clar că discuția despre revenirea la alegerile în două tururi nu prea putea avea loc. Și nici nu prea a avut, ca să fim direcți, decât pe la simpozioane și seminarii. Poate cu excepția inițiativei lui Ludovic Orban din 2020, în cadrul unui plan ce prevedea inclusiv alegeri anticipate, dar care nu au mai avut loc din cauza pandemiei.

Situația însă, din acest punct de vedere, al susținerii pentru alegeri locale în două tururi de scrutin, pare că s-a schimbat promițător după ultimele alegeri parlamentare. Concret, acum PSD deține circa 25% din locuri în Parlament, urmat de AUR cu aproape 20%, PNL cu circa 16%, USR cu aproximativ 13%, apoi UDMR, POT și SOS în marja 5-7%.

Adepte ale alegerilor locale în două tururi sunt, logic, partidele care nu au structuri locale consolidate: AUR, USR, POT, SOS. Acestea știu că doar astfel de alegeri le pot avantaja pentru a-și mări baza de primari sau șefi de județ. În contrapondere, PSD, UDMR și, în bună măsură, și PNL au fost partide care au susținut alegeri într-un tur, pentru că, clar, acestea le avantajează, ele având deja o bază serioasă de structuri locale. Dacă adunăm procentele, de o parte și de alta, ajungem aproape la o egalitate perfectă, în jurul a ceva peste 45%. Ar putea fi așadar legea modificată în acest mandat?

Credem că da, chiar dacă inițiativa a fost respinsă zilele acestea la Senat: Camera Deputaților rămâne cameră decizională, iar negocierile politice se vor purta când inițiativa ajunge aici, fără discuție. În aprilie, un grup de parlamentari POT-AUR depusese un proiect pentru modificarea legii în sensul alegerilor locale în două tururi. Dar, spunem că sunt speranțe pentru că mai este un aspect important. Poate cel mai important. Anume, în cel puțin două ocazii, actualul premier desemnat Ilie Bolojan s-a pronunțat în favoarea alegerii primarilor și șefilor CJ în două tururi de scrutin. Iar președintele Nicușor Dan a fost, mereu, și mai categoric. Ceea ce poate conta, în final.

Dar, de ce este foarte important acest aspect, al alegerii primarilor în două tururi?

Argumentele politologice se știu: creșterea legitimității primarilor, o reprezentativitate mai mare a acestora, împiedicarea monopolului partidelor mari, reducerea riscului de alegere accidentală a unui candidat extremist, stimularea participării civice (care e mult mai activă între tururi), campanii electorale de o calitate mai bună din punctul de vedere al comunităților etc.

Mai este însă un aspect, unul sociologic, specific în cazul României după atâtea alegeri locale cu doar un tur. Acestea au denaturat și „îmbolnăvit” efectiv relația sănătoasă ales-alegători. A devenit suficient să-ți fidelizezi fie și 20% din electorat și aproape că nu îți mai faci griji, ca primar ce vrei realegerea. Evident că tentația va fi să-i fidelizezi pe cei mai puțin pretențioși, care sunt și cei mai „ieftini”. Iar pe ceilalți, pe cale de consecință, să ți-i îndepărtezi, ajungând evident în timp până la ostilizare, chiar dacă aceia sunt majoritatea. O aberație democratică, în fapt.

În județ sunt primari de comune mici care au fost aleși cu câteva sute de voturi. Practic, familia lărgită și familiile clientelei. Dar cel mai la îndemână exemplu: primarul Mihai Chirica. A fost reales în 2024 cu aproximativ 32% din voturile exprimate, dar asta reprezentând doar circa 11% din electoratul total. De reprezentativitate, sau legitimitate morală, nici nu poate fi vorba. Dar, mai grav, a fost „pervertit” chiar comportamentul său, și nu numai cel politic, dar și cel edilitar.

Râdem, glumim de faptul că principala preocupare a primarului Iașului pare a fi de ceva ani montarea de rulouri de gazon printre blocuri, încât i se mai spune în derâdere și „Primarul Panseluță”. Dar primarul nu a ajuns întâmplător în postura asta, ci pentru că e foarte convenabil. El se adresează astfel celui mai nepretențios electoral: pensionarii, care stau mult acasă. Aceștia nu sunt terorizați de trafic dimineața, pentru că nu trebuie să meargă la serviciu, nu trebuie să-și ducă copiii la școală etc. Ei au alte griji. Dacă ai dori ca primar să mobilizezi electoratul activ, tânăr, ar trebui să faci investiții serioase în infrastructură rutieră, în mobilitate urbană, în spații de recreere adecvate etc. Toate acestea costă mult. Nu mai bine cu gazon și panseluțe? În fond, dacă mobilizezi și 10-15% din electoratul acesta static, poate fi decisiv la alegeri într-un tur.

Un alt aspect care poate conta în înclinarea balanței pentru o decizie de revenire la două tururi: eșecul PSD-PNL la alegerile prezidențiale recente, fie că vorbim de cele din noiembrie, fie de cele din mai. Acest eșec a avut ca explicații și neimplicarea primarilor, după cum foarte bine argumenta colegul Cosmin Pașca într-un recent editorial pe această temă.

În sfârșit, un ultim argument: deciziile care implică costuri electorale se iau la început de mandat. E regulă de aur.

Da, deficitul, bugetul de stat care riscă să ne bage în faliment ca țară, statul obez ce dă să plesnească etc., toate acestea sunt priorități absolute. Pe termen scurt, însă. Căci, pe termen mediu, o reformare a clasei politice este absolut obligatorie. În fond, per ansamblu, una din cauzele actualei stări economice precare a bugetului țării este și această clasă politică debilă efectiv a ultimilor ani. Cum s-a ajuns aici? Trebuie să ne uităm și la competiția electorală din ce în ce mai puțin performantă. Iar la baza acestei lipse de performanță a stat și stă, în mod sigur, și „baza” clasei politice naționale: aleșii locali. O bază care s-a degradat an de an, și din care chiar nu mai ai ce alege, decât praful…

