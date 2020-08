O vasluiancă a lăsat COVID pe toate icoanele din biserica spitalului. Internată pentru tratament, a fugit din salon și a pupat icoanele

Infirmiera era internată de zece zile în spital. Pentru că avea o formă uşoară de COVID-19 şi era duminică, femeia s-a gândit să meargă la biserică să se roage. Acum are dosar penal.

Infirmiera lucrează la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Vaslui şi are 48 de ani. Ea a fost internată cu COVID-19 în urmă cu zece zile la Spitalul din Bârlad, spun jurnaliştii de la Vremea Nouă. Deoarece era zi de duminică, iar ea avea o formă uşoară a bolii, femeia a decis să meargă la biserica din curtea spitalului să se roage. Acolo a fost găsită de medici. „Nu se face aşa ceva, oricât de credincios eşti! Infecţia se răspândeşte foarte repede, nu trebuia să meargă la Biserică. Noi nu putem încuia pacienţii, dar aceştia trebuie să fie conştineţi că nu au voie în comunitate, dacă nu sunt complet vindecaţi! Chiar dacă avea mască, ea a sărutat toate icoanele! Am fost nevoiţi să anunţăm şi poliţia”, a spus Daniela Borş, managerul spitalului bârlădean, citat de Vremea Nouă. În acest caz, poliţiştii din cadrul IPJ Vaslui au fost sesizaţi printr-un apel la 112. „Am fost sesizaţi prin apel la 112 de către un medic de la spitalul din Bârlad, cu privire la faptul că, o femeie de 48 de ani ar fi părăsit salonul unde era internată. În scurt timp aceasta a fost găsită în interiorul bisericii din curtea spitalului. A fost deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor”, a precizat Bogdan Gheorghiţă, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.