O vedetă cu două facultăţi terminate a ajuns să doarmă în cimitir după ce a rămas fără bani

Laraine McHendrie Decaire a urmat prestigioasa universitate McGill din Montreal, dar şi Universitatea din Londra. A avut însă mari probleme cu banii şi a fost nevoită să îşi vândă apartamentul, dar şi toate bunurile, potrivit as.ro.

”Mi-am pierdut toţi banii. Am ajuns în situaţa asta, de fapt, din cauza schimbărilor din sistem, a furtului, a fraudelor şi a altor lucruri de acest fel. Am cotizat la sistemul de pensii, probabil, de la vârsta de 14 ani, când încă eram la şcoală. Am început să muncesc de la 11 ani.

Din nefericire, au luat decizia de a schimba vârsta de pensionare. Aceasta a fost mărită la 66 de ani. Aşa că, cele două pensii pentru care am plătit, au fost decalate. În acest moment nu sunt eligibilă să primesc bani. Este o lume complet diferită acum. Am aşteptat cu nerăbdare pensia, pentru care am cotizat, dar sistemul mi-a luat-o”, a povestit Laraine Decaire pentru MyLondon.

Aceasta a mărturisit că a primit ajutor de la un preot.

"La început, dormeam pe o bancă la biserică. Un preot m-a lăsat să stau acolo. Am înţeles că asta se va întâmpla pentru un număr de ore pe noapte", a mai spus Laraine McHendrie-Decarie.

Laraine McHendrie Decaire a reprezentat Marea Britanie şi Canada în concursurile internaţionale din anii '80. S-a retras din activitate în 1990 şi a lucrat apoi, în diferite ţări, ca bonă şi ca asistentă socială.