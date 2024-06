O zi de neuitat a unui grup de elevi deștepți, bursieri „Pro Ruralis”, la sediul Amazon din Iași

Ca într-o reuniune de familie, cei douăzeci de absolvenți ai Pro Ruralis i-au cunoscut pe Dan Fiterman, directorul general al Arcadia – Spitale şi Centre medicale și proprietar al „Ziarul de Iași”, Cristian Josan, managerul general al Amazon Development Center Romania, Gerard Jităreanu, rector al Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” (USV) din Iași, și Michael Bernescu, managerul general al ansamblului Palas Iaşi. Tinerii au primit de la cei patru invitați un set de recomandări pentru viață, au pus întrebări, și-au prezentat opțiunile de viitor și au plecat cu un gram de încredere în plus că orice alegere ar face, niciodată nu va fi prea târziu pentru a-și urma visul.

Întâlnirea de la Amazon Development Center a fost deschisă de Toni Hrițac, redactor-șef al „Ziarul de Iași” și inițiatorul proiectului Pro Ruralis. Încă de la început, acesta i-a încurajat pe elevi să pună orice întrebare, să își lămurească orice curiozitate și să aibă încredere în invitați de parcă ar vorbi cu cineva din propria familie.

Dan Fiterman i-a îndemnat să își aleagă un drum care să le poată asigura o anumită calitate a vieții, dar să le și placă în același timp.

Majoritatea absolvenților Pro Ruralis au în jur de 18 ani, iar mulți dintre ei pun în balanță „visul” și „banii”. Întrebat ce ar trebui să aleagă în ziua de azi un tânăr aflat la final de școală, directorul general al Arcadia – Spitale şi Centre medicale le-a spus că „banii sunt o consecință a bunelor alegeri pe care le fac, sunt importanți, dar nu ar trebui să fie singura motivație”.

Pentru dezlegarea misterului în ceea ce privește alegerile potrivite în viață, Cristian Josan a apelat la diagrama Venn. Le-a explicat că jobul pe care îl vor alege trebuie să se afle la intersecția dintre ceea ce le place, lucrul la care sunt buni și recompensă.

Frica ar fi inamicul tinerilor, potrivit lui Cristian Josan, care consideră că „noi, ca și construcție socială, avem o mentalitate care spune că mai bine să promit mai puțin și să te surprind plăcut, pentru a fi sigur că livrez, decât să spun mai mult și să te dezamăgesc”.

Pentru rectorul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, cea mai importantă este investirea în pregătirea profesională, pentru că este un capital pe care nimeni nu îl poate lua. Gerard Jităreanu le-a povestit absolvenților din Asociația Pro Ruralis cum a lucrat cu peste 40 de generații, timp în care a învățat cum să recunoască oamenii și șansele pe care aceștia le vor avea. Cât despre universitate, i-a lămurit că USV nu înseamnă doar fermă.

Părerile și sfaturile invitaților pentru cei douăzeci de tineri au fost diferite, iar ei au înțeles că nu există o singură cale prin care pot ajunge la succes și împlinire. Rectorul USV i-a îndemnat să învețe bine o meserie pentru a putea trăi de pe urma ei, iar managerul general al ansamblului Palas Iaşi, Michael Bernescu, a completat îndemnându-i să își lase opțiunile deschise.

Managerul general al ansamblului Palas Iaşi i-a îndemnat să facă diferența între educația formală, pe care o obțin prin diplome, și educația informală, cea pe care o dobândesc la locul de muncă, iar tot ceea ce învață să ducă mai departe pe drumul ales.

O absolventă de clasa a XII-a, Cristina Pal, care a urmat Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași și își dorește să studieze la Academia de Studii Economice București, a pus problema plecării în străinătate, în cadrul întâlnirii de joi. Invitații și-au spus părerea în ceea ce privește urmarea unei cariere într-o altă țară.

Spre exemplu, Dan Fiterman consideră că străinătatea este o „piața dură, cu bune și cu rele”, fiind o „junglă mult mai mare decât România”. Cristian Josan i-a sfătuit să plece, dar cu o singură condiție, să se întoarcă în țară.

Michael Bernescu le-a sugerat să nu experimenteze străinătatea doar cu o excursie sau cu o bursă, dacă vor cu adevărat să vadă cum este viața acolo. „Globalizarea, pe care unii o critică fără să o definească, este ca Imperiul Roman. Nu toți românii trebuie să plece, nu toți românii trebuie să se întoarcă. Omul sfințește locul! Trebuie să căutați locul de care simțiți că aparțineți. Oriunde faceți o treabă bună, sunteți reprezentanții noștri”, le-a transmis managerul general al ansamblului Palas Iaşi.

Cei mai mulți dintre absolvenții din acest an au intrat în Asociația Pro Ruralis iar viața lor s-a schimbat, un rol important fiind dispariția stresului privind problemele financiare. Am discutat cu o parte dintre ei, iar concluzia a fost aceeași pentru fiecare, Asociația Pro Ruralis, inițiată de „Ziarul de Iași”, le-a transformat traiectoria vieții.

În toții ani petrecuți în cadrul proiectului, cea care s-a ocupat de ei a fost Dorina Hoțoleanu, președintele executiv al asociației. Întâlnirea de săptămâna aceasta a fost ca un moment al despărțirii de copiii pe care i-a văzut crescând timp de patru ani.

„Copiii aceștia au crescut în proiect, sub ochii mei, încă din clasa a IX-a. Au crescut frumos și tare mult aș vrea să se realizeze, pentru că sunt capabili. Au muncit foarte mult pentru a obține în fiecare an media peste 9, aceasta fiind și o condiție a proiectului. Sunt chiar unii dintre ei care au terminat liceul cu 10”, a spus Dorina Hoțoleanu, cea care se ocupă de opt ani de Asociația Pro Ruralis.

Evenimentul s-a încheiat cu o vizită în clădirea Amazon Development Center din cadrul Palas Campus. Tinerii au avut ocazia să descopere ce se află în interiorul sediului, cum arată birourile și spațiile de lucru și, de ce nu, să își imagineze cum ar fi să lucreze acolo. Punctul culminant a fost grădina suspendată, unde a fost realizată tradiționala fotografie de final a generației 2024 Pro Ruralis.

Maria Deaconu a studiat la Liceul Teoretic „Miron Costin” din Iași, ea provenind din comuna Tansa. Își dorește să urmeze Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

„A fost o experiență deosebită, pentru că am avut diferite activități împreună. Am descoperit orașul Iași și am fost la numeroase evenimente. A fost un sprijin foarte bun pentru noi, având în vedere că ne-a sponsorizat căminul și a fost, cumva, un impuls pentru a învăța, pentru a menține media și a rămâne în proiect”, a declarat Maria despre cei patru ani petrecut în Asociația Pro Ruralis.

Bogdan Ionuț Bordeianu ne-a spus că este recunoscător pentru modul în care proiectul i-a schimbat viața. Venit din satul Pietriș, comuna Dolhești, tânărul a învățat la Colegiul Economic Administrativ din Iași, iar din toamnă speră să urmeze specializarea Marketing de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

„Asociația m-a ajutat foarte mult cu suportul financiar, mai ales cu acea taxă de plătit la cămin și cantină. Am participat la multe activități care m-au dezvoltat foarte mult pe plan personal. Inclusiv acum am descoperit un loc în care nu am ajuns niciodată și am învățat lucruri care mă vor ajuta în viață”, a transmis Bogdan.